Презентовано новий Mini Cooper 2024: як змінилася компактна модель (фото)

Новий Mini Cooper доступний не тільки з електромоторами, а й із двигунами внутрішнього згоряння. Хетчбек пропонують у версіях потужністю до 204 к. с.

Лінійка Mini Cooper нового покоління розширюється. До електромобіля, що дебютував раніше, приєднався бензиновий хетчбек. Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.

Хетчбек доступний у версіях на 156 і 204 к. с. Фото: MINI

Новий Mini Cooper 2024 з двигуном внутрішнього згоряння візуально не надто відрізняється від електричної версії — його видає тільки решітка радіатора. У хетчбека класичний дизайн із короткими звісами кузова, великими круглими фарами та вузькими ліхтарями.

У салоні Mini Cooper відсутня панель приладів — усі показники виведені на круглий центральний дисплей. Об'єм багажника хетчбека становить 210—800 л.

У салоні встановлено великий круглий дисплей Фото: MINI

Модель запропонують у двох версіях. Базовий Mini Cooper C отримав 1,5-літровий трициліндровий турбомотор на 156 к. с. і 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 7,7 с і витрачає в середньому 6,5 л/100 км.

Mini Cooper S оснащений 2,0-літровою 204-сильною турбочетвіркою. Розгін до сотні займає 6,6 с, а витрата — 6,7 л на 100 км.

Фото: MINI

Новий Mini Cooper із бензиновим мотором коштуватиме від 28 900 євро. Пізніше лінійку розширять кабріолет і п'ятидверна версія.

А ось універсала Clubman більше не буде — на зміну йому прийде компактний кросовер Mini Aceman, який раніше сфотографували під час тестів.

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