Продажі електромобілів в Україні зросли майже втричі: найпопулярніші моделі (фото)
Три чверті проданих електрокарів в Україні — з пробігом. Найпопулярнішими є електричні моделі Volkswagen, Tesla і Nissan.
Попит на електромобілі в Україні продовжує зростати. За січень вперше поставили на облік 3544 електрокари, що в 2,8 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".
Частка нових електромобілів на ринку зросла до 24%. 3490 електромобілів були легковими (840 нових і 2560 старих), а 54 — комерційними (з них 50 — з пробігом).
Найбільшим попитом користуються електромобілі Volkswagen, Nissan і Tesla. У сегменті нових авто переважають електрокари з Китаю, а лідирує кросовер Volkswagen ID.4.
Топ 5 нових електромобілів в Україні за січень 2024 року:
- Volkswagen ID.4 — 286 проданих авто.
- BYD Song Plus — 83 шт.
- Honda e:NS1 — 80 шт.
- Toyota bZ4X — 56 шт.
- Nissan Ariya — 50 шт.
Серед уживаних електрокарів на першому місці, як і раніше, Nissan Leaf.
Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:
- Nissan Leaf — 355 проданих авто.
- Tesla Model 3 — 309 шт.
- Tesla Model Y — 242 шт.
- Volkswagen e-Golf — 178 шт.
- Volkswagen ID.4 — 169 шт.
До речі, в Україні дуже скоро подешевшає розмитнення комерційних електрокарів — їх звільнили від ПДВ.
Також Фокус розповідав, що в нашій країні різко зріс попит на вживані авто.