Рідкісний 70-річний спорткар від українського дизайнера виставлено на аукціон (фото)

Pegaso Z-102 1954 року був одним із найшвидших автомобілів свого часу. Авангардний дизайн купе розробив українець Яків Савчик.

У США на аукціон Broad Arrow виставлено раритетний Pegaso Z-102 1954 року. За вінтажний спорткар планують виручити від 750 000 до 900 000 доларів. Його подробиці розкрили на сайті аукціонного дому.

Випущено тільки 18 Pegaso Z-102 від ательє Saoutchik

Іспанська компанія Pegaso більше відома вантажівками та автобусами, але виробляла і спорткари. Z-102 — один із найшвидших автомобілів початку 50-х років.

Загалом випущено тільки 84 купе і кабріолетів Pegaso Z-102. Їх оснащували двигунами V8 потужністю від 175 до 360 к. с., причому топова версія розвивала 243 км/год.

Спорткар відреставрований до ідеального стану

Саме цей Pegaso Z-102 — один із лише 18 авто з кузовами від французького ательє Saoutchik. Його засновником є виходець з України Яків Савчик, який емігрував до Франції в дитинстві і відкрив у передмісті Парижа кузовну майстерню.

Під капотом встановлено 195-сильний V8

Роботи Якова Савчика завжди вирізнялися сміливим авангардним дизайном. У Pegaso Z-102 дуже довгий капот, великі фари і вигнутий дах. Саме цей спорткар оснащений 2,8-літровою вісімкою на 195 к. с. і може розганятися до 200 км/год.

Pegaso Z-102 здатний розвинути 200 км/год

Pegaso Z-102 пройшов реставрацію і має чудовий вигляд. Спорткар неодноразово вигравав нагороди на різних ретро-фестивалях.

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