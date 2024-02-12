Новий Peugeot 3008 отримає розкішного електричного побратима із запасом ходу 700 км (фото)

Кросовер DS 9 приваблюватиме купеподібним дизайном та інноваційним інтер'єром. Електромобіль запропонують у версіях потужністю до 320 сил.

У Швеції під час випробувань помітили новий DS 9. Купе-кросовер з'явиться на початку 2025 року і стане флагманом у лінійці французького преміального бренду. Про це повідомляє видання Auto Express.

Модель запропонують в електричних версіях на 210-320 к. с. Фото: Auto Express

Кросовер DS 9 обклеєний камуфляжною плівкою, але вона не приховує обтічний силует авто з аркоподібним дахом і високою віконною лінією. Також видно тоненькі діодні фари та ліхтарі.

Салон створять за зразком концепту MI 21 Фото: Stellantis

Салон DS 9 2025 на фото не показали, але стало відомо, що його буде витримано в стилістиці концепту MI 21. Це означає, що вся передня панель стане одним великим екраном, на який проектуються зображення.

З технічного погляду новий DS 9 буде близький до Peugeot 3008 третього покоління, адже отримає його платформу та силові агрегати. Втім, на відміну від побратима, він буде доступний виключно в електричному виконанні.

Запас ходу електрокара сягне 700 км Фото: Auto Express

Нагадаємо, що електромобіль Peugeot e-3008 пропонують у версіях потужністю 210-320 к.с. з переднім і повним приводом. Йому доступні батареї ємністю 73 і 98 кВт∙год, а найбільш "далекобійна" модифікація може проїхати до 700 км без підзарядки.

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