Honda CR-V отримає нестандартну електричну версію із заводським ГБО (фото, відео)
Електромобіль Honda CR-V отримає одночасно батарею і водневі паливні елементи. Крім того, анонсовано функцію двоспрямованої зарядки.
Лінійку Honda CR-V у 2025 році розширить електрична модифікація. Конструкція кросовера буде вельми незвичайною. Відео з автомобілем з'явилося на офіційному Youtube-каналі японського виробника.
Електромобіль Honda CR-V зараз проходить випробування. Його показали в камуфляжі, але помітно, що у нього інша передня частина — замінені решітка радіатора, фари і бампер. Ззаду змінені ліхтарі.
Кросовер Honda CR-V отримає вельми нестандартну силову установку. Електромотор доповнять невеликою акумуляторною батареєю — вона призначена для міської їзди.
А ось для далеких подорожей електрокар отримає паливні комірки. Запасу водню в балонах має вистачити, щоб проїхати велику відстань.
Крім того, стало відомо, що електромобіль Honda CR-V отримає функцію двонаправленої зарядки, тобто може виконувати роль павербанка і живити електроприлади.
Виробництво електричної Honda CR-V налагодять на підприємстві в США, проте модель буде доступна і в інших країнах.
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