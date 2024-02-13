Величезний електричний пікап Ford вийшов на європейський ринок (фото)

Ford F-150 Lightning — електричний рамний пікап завдовжки майже 6 метрів. Спочатку в Європі продають базову 458-сильну версію, а пізніше з'явиться топовий варіант на 580 сил.

Новий Ford F-150 Lightning почали експортувати в Європу. Електричний пікап уже з'явився в Норвегії, а пізніше має бути представлений і в інших країнах. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Пікап сягає майже 6 метрів у довжину Фото: Ford

Електропікап Ford F-150 Lightning випускають з 2022 року і спочатку модель була представлена тільки на північноамериканському ринку. Однак останнім часом деякі заокеанські моделі Ford стали з'являтися в Європі.

Майже шестиметровий електромобіль створений на базі стандартного рамного пікапа Ford F-150 і доступний виключно в чотиридверному виконанні. Відрізнити його можна за іншою передньою частиною без решітки радіатора і зміненими ліхтарями. У салоні з'явився великий портретний тачскрін.

У салоні встановлено великий портретний тачскрін Фото: Ford

Поки що новий Ford F-150 Lightning постачають до Європи тільки у вазі Lariat і виключно з 458-сильною установкою і батареєю ємністю 98 кВт∙год. Такий пікап здатен розігнатися до 100 км/год менш, ніж за 5 с, а його запас ходу становить 386 км.

Пізніше також мають з'явитися дорожчі модифікації потужністю 580 к. с. з батареєю на 131 кВт∙год і запасом ходу до 510 км.

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