Розділи
Матеріали
Авто

Продажі китайських авто в Україні зросли майже вдвічі: популярні марки та моделі (фото)

Тарас Брязгунов
Фото: Volkswagen | Volkswagen ID.4 — найпопулярніше авто з Китаю в Україні

90% авто з Китаю, проданих в Україні, — електрокари. Найбільшим попитом користуються зібрані в Піднебесній моделі світових брендів.

В Україні зростає попит на авто з Китаю. За січень поставлено на облік 1359 легкових машин із Піднебесної, що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".

Першу реєстрацію в Україні пройшли 885 нових авто з Китаю (+137%) і 474 старих (+49%). Їхня частка на ринку нових машин досягла 20%, а в сегменті авто з пробігом — 3%.

Honda e:NS1
Фото: Honda

90% авто з Китаю в Україні — електрокари. Найбільшим попитом користуються моделі світових брендів, зібрані в Піднебесній — Volkswagen, Honda, Toyota й Nissan. Моделлю-лідером залишається електрокросовер Volkswagen ID.4.

Топ 5 найпродаваніших нових авто з Китаю в Україні:

  1. Volkswagen ID.4 — 286 проданих авто.
  2. BYD Song Plus — 83 шт.
  3. Honda e:NS1 — 80 шт.
  4. Toyota bZ4X — 56 шт.
  5. Nissan Ariya — 50 шт.

Найпопулярніші авто з пробігом з Китаю:

  1. Volkswagen ID.4 — 150 проданих авто.
  2. Honda e:NS1 — 50 шт.
  3. Toyota bZ4X — 32 шт.
  4. BYD Song Plus — 30 шт.
  5. Nissan Ariya — 28 шт.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні презентовано недорогий електрокросовер Volvo за 32 000 євро.

Також ми писали, що в нашій країні різко зріс попит на вживані авто.