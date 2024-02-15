Потужний гігант: General Motors випустять найбільший у світі електромобіль
Новий Cadillac Escalade iQL сягатиме близько 6 метрів у довжину. Позашляховик запропонують у версіях на 6 і 7 місць, а його запас ходу складе 700 км.
Лінійку електричного Cadillac Escalade iQ розширить подовжена версія L. Величезний позашляховик презентують цього року — інформацію підтвердив речник Cadillac американському виданню Car and Driver.
General Motors традиційно випускали Cadillac Escalade у стандартній та подовженій модифікаціях. Зазвичай різниця в довжині між ними складає близько півметра.
Отже, новий Cadillac Escalade iQL буде справжнім гігантом, адже навіть стандартна версія електрокара сягає 5,7 м. Швидше за все, довжина позашляховика становитиме не менше, ніж 6 метрів.
Таким чином, позашляховик стане не тільки найдовшим Cadillac Escalade за всю історію моделі, а й найбільшим легковим електромобілем на ринку. Масивний дизайн Cadillac Escalade iQL не зміниться — автомобілю просто збільшать колісну базу і задній звис кузова.
Салон Cadillac Escalade також не змінюватимуть, а це означає, що електрокар збереже величезний дисплей на всю ширину передньої панелі. Запропонують варіанти на 7 і 8 місць.
Електромобіль Cadillac Escalade iQL збереже 760-сильну установку і величезну батарею на 200 кВт∙год. Запас ходу складе близько 700 км. Оснащення включатиме пневмопідвіску та керовані задні колеса. Стартова ціна Cadillac Escalade iQL складе близько $150 000.
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