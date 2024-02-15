Недорогий американський електропозашляховик показали до прем'єри (відео)

Rivian R2S — компактний електричний позашляховик з оригінальним дизайном. Стартова вартість автомобіля складе 40-45 тисяч доларів.

Електропозашляховик Rivian R1S отримає молодшого брата. Електричний позашляховик Модель R2S презентують 7 березня в Каліфорнії, а її виробництво почнеться в 2026 році. Відео з електрокаром опублікували на офіційному Youtube-каналі американського автовиробника.

Електрокар презентують 7 березня Фото: скриншот / YouTube

У ролику можна розгледіти передню частину Rivian R2S. Вона виконана у стилістиці старших Rivian R1S і R1T – зі світлодіодною смугою на всю ширину кузову.

До того ж, нещодавно у інтернет потрапило патентне зображення Rivian R2S. Електрокар буде схожим на старшого брата.

Позашляховик розсекретили на патентних зображеннях

Характеристики Rivian R2S поки не розкривають. Відомо, що позашляховик буде компактнішим за Rivian R1S та менш потужним, але водночас і дешевшим. Стартова ціна Rivian R2S складе близько 40-45 тисяч доларів. Повнопривідний електрокар демонструватиме чудову прохідність.

Для виробництва позашляховика будують нову фабрику в американському штаті Джорджія. Конкурентами моделі стануть Tesla Model Y та Hyundai Ioniq 5.

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