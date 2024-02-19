Bugatti, Porsche і Mini: у Китаї випускають дешеві електричні копії відомих авто (фото)

У Китаї випускають зменшені клони спорткарів, кросоверів і пікапів. Вони обладнані електромотором і здатні проїхати 300 км без підзарядки.

Молода китайська компанія Mecides почала випуск недорогих компактних електромобілів. Вони нагадують відомі кросовери, позашляховики та суперкари. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Асортимент продукції дуже широкий — створені зменшені копії понад десятка різних моделей. У Китаї створюють клони кросоверів Aston Martin DBX, Maserati Grecale, Range Rover Sport, Porsche Cayenne і Macan, а також доступніших Mini Countryman, Volkswagen ID.4 і Smart #1.

У салоні електрокарів установили три дисплеї Фото: carscoops.com

Також відтворили позашляховики Ford Bronco та Mercedes G-Class, пікапи Ram 1500 і Toyota Tundra. А ще можна придбати китайські копії Porsche 911 і седана Bugatti 16C Galibier, який так і не став серійним.

Китайські клони легкових моделей сягають від 3 до 3,8 метра завдовжки, а пікапи трохи більші — 4,8 м. Їхній кузов виготовляють із склопластику, тому автівки легкі — 700 кг. У салоні на передній панелі встановлено три дисплеї.

Bugatti 16C Galibier Range Rover Sport Aston Martin DBX Mercedes G-Class Ford Bronco Ram 1500 Toyota Tundra Smart #1 Volkswagen ID.4 Mini Countryman

Китайські електромобілі пропонують із моторами на 14 і 27 к. с. Акумуляторна батарея ємністю 26 кВт∙год дозволяє проїхати 300 км без підзарядки. Авто обладнали дисковими гальмами всіх коліс.

Раніше Фокус розповідав про новий доступний електромобіль Fiat за 20 000 євро.

Також ми писали про розкішний китайський електрокар за $100 000 в Києві.