Новий китайський електромобіль здатен очиститися від снігу в оригінальний спосіб (відео)
Електромобіль Nio ET9 обладнали активною пневмопідвіскою з індивідуальним керуванням. Вона дає змогу автівці струсити із себе сніг.
Новий Nio ET9 отримав інноваційну пневмопідвіску. Китайський електромобіль не лише вирізняється надзвичайно плавною їздою, але й отримав незвичну функцію — здатен самостійно очистити себе від снігу. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
На відео електромобіль Nio ET9 замело снігом, проте він швидко очистився. Авто буквально струсило із себе весь сніг подібно до того, як це роблять собаки.
Річ у тім, що активна пневмопідвіска Sky Ride здатна керувати кожним колесом окремо. Це і дає змогу Nio ET9 перекочуватися зі сторони в сторону і струшувати із себе сніг.
В іншому відео показали плавність підвіски Nio ET9. Електрокар їде по "лежачих поліцейських" з пірамідою із бокалів на капоті й не розбиває жодного з них.
Нагадаємо, що новий Nio ET9 — флагманський електромобіль китайської марки вартістю від $112 800. 5,3-метровий чотиримісний седан обладнаний 697-сильною установкою і здатен проїхати понад 600 км без підзарядки.
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