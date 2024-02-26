Нова Sonata та дешевий електрокар Volvo: які авто з'являться в Україні у березні (фото)

У березні на українському авторинку очікується чимало новинок. Серед них — кросовери, седани, електрокари та навіть потужні спортивні моделі.

Авторинок України не лише демонструє суттєве зростання, але й поповнюється новими моделями. Березень обіцяє бути багатим на новинки – презентують одразу кілька нових цікавих моделей. Про них розповіла інформаційно-аналітична група Auto-Consulting.

Audi

Audi Q7 Фото: Audi

До України приїде новий Audi Q7. Великий кросовер пройшов фейсліфтинг та отримав нову решітку радіатора. Модель зі старту буде доступна з 3,0-літровими турбованими V6 – бензиновим 340-сильним та дизельним на 286 сил. До того ж, запропонують заряджений SQ7 з 507-сильним V8 об’ємом 4,0 л. Ціна стартує з 2,6 млн гривень.

BMW

BMW 4 Series Фото: BMW

Сімейство BMW 4 Series також пройшло оновлення – автомобілям змінили дизайн і салон, а також додали лазерну оптику. Окремі версії купе та кабріолета стали потужнішими. Запропонують бензинові та дизельні двигуни потужністю до 382 к. с. Базова ціна складає 1,67 млн гривень.

Hyundai

Hyundai Sonata Фото: Hyundai

В Україну повертається Hyundai Sonata. Оновлений седан вирізняється футуристичним дизайном із тоненькою діодною смугою спереду. У салоні на передній панелі встановили два дисплеї. Модель запропонують з 2,5-літровим 194-сильним бензиновим двигуном і 8-ступінчастим автоматом. Ціна – від 1,19 млн гривень.

Трохи пізніше також з’явиться модернізований седан Hyundai Elantra із свіжішим та виразнішим дизайном і оновленим інтер’єром.

Mini

Mini Cooper і Countryman Фото: MINI

Нові Mini Cooper і Countryman дебютують в Україні в електричних версіях, хоча лишаться і бензинові моделі. Хетчбек запропонують у модифікаціях на 184 і 218 к. с., а його запас ходу сягає 402 км. Кросовер Mini Countryman буде потужнішим – його продаватимуть у 204-сильній передньопривідній та 308-сильній повнопривідній версіях. Топовий варіант стартує до сотні за 5,6 с. Електрокар здатен проїхати до 462 км без підзарядки.

Porsche

Porsche Panamera Фото: Porsche

Модернізований Porsche Panamera стане першою новинкою марки на українському ринку в 2024 році. Ліфтбеку оновили дизайн та встановили матричні фари в базовій версії. У салоні тепер можуть бути встановлені одразу три дисплеї на передній панелі. Зі старту Panamera буде доступна з базовим 353-сильним V6 твін-турбо та топовою гібридною установкою на 680 к. с. Ціна – від 4,1 млн гривень.

Skoda

Skoda Scala и Kamiq Фото: Skoda

Skoda привезе в Україну оновлені Scala та Kamiq. Хетчбек та кросовер змінилися зовні, а в салоні з’явилися нове кермо і покращений сенсорний дисплей. Моделі запропонують з бензиновими турбомоторами об'ємом 1,0 л (115 к. с.) і 1,5 л (150 к. с.). Ціна Skoda Scala стартує із 869 тис. гривень, а Kamiq – від 916 тис. гривень.

Volvo

Volvo EX30 Фото: Тарас Брязгунов

В Україні вже дебютував новий Volvo EX30 – найдешевший електромобіль марки вартістю від 1,3 млн гривень. 4,2-метровий кросовер вирізняється мінімалістським скандинавським дизайном, а в його салоні всі покази виведені на великий дисплей. На вибір пропонують 272-сильну задньопривідну та 428-сильну повнопривідну версії, причому топовий варіант стартує до сотні за 3,6 с. Запас ходу Volvo EX30 складає від 344 до 480 км.

Раніше Фокус повідомляв, що на український ринок вийшов недорогий електромобіль Citroen із запасом ходу понад 400 км.

Також ми писали, що в Україні виріс попит на вживані авто зі США.