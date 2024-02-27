700 сил і витрата 4,8 л на 100 км: презентовано новий суперкар McLaren (фото)

Суперкар McLaren Artura Spider обладнаний 700-сильною гібридною установкою. Він розганяється до 330 км/год і може проїхати 30 км на електротязі.

Лінійку McLaren Artura 2024 розширив кабріолет Spider. Суперкар надійде в продаж з літа за ціною від $273 800. Про це повідомляється на сайті британського автовиробника.

Суперкар обладнаний 700-сильною установкою Фото: McLaren

Основна відмінність McLaren Artura Spider – жорсткий складний дах. Він ховається з допомогою електроприводу за 11 с – цю процедуру можна виконувати на швидкості до 50 км/год.

У основі McLaren Artura Spider лежить карбоновий монокок, тому суперкар вийшов доволі легким – 1457 кг. Кабріолет важчий купе на 62 кг.

Двері авто піднімаються догори Фото: McLaren

Зовнішність і салон McLaren Artura Spider загалом не змінилися. Суперкар вирізняється обтічним дизайном, а його двері підіймаються догори. Інтер’єр оздоблений шкірою, алькантарою і карбоном, а на передній панелі встановлено два дисплеї.

Суперкар McLaren Artura 2024 зберігає гібридну установку з 3,0-літровим V6 твін-турбо та електромотором, проте її потужність збільшили до 700 к. с. як для кабріолета, так і для купе. До того ж, з’явився новий спортивний вихлоп.

Салон оздоблений карбоном і алькантарою Фото: McLaren

Новий McLaren Artura Spider здатен розігнатися до 100 км/год за 3 с і до 200 км/год за 8,4 с. Максимальна швидкість складає 330 км/год. Разом із тим, авто здатне проїхати 30 км на електротязі і споживає всього 4,8 л/100 км. Також допрацьовані 8-ступінчастий робот і підвіска авто.

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