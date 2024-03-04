Презентовано новий Hyundai Ioniq 5 2024: як змінився електрокросовер (фото)
Електромобіль Hyundai Ioniq 5 змінився ззовні та всередині. Кросовер отримав збільшену батарею, а його підвіску доопрацювали.
У Південній Кореї дебютував новий Hyundai Ioniq 5. Електричний кросовер пройшов модернізацію і вже доступний для замовлення на батьківщині, а невдовзі з’явиться і в інших країнах. Його подробиці розкрили на сайті Hyundai.
Електромобіль Hyundai Ioniq 5 зберігає гранчастий дизайн у дусі 70-х років і не дуже змінився ззовні. У нього освіжена передня частина, нові масивніші бампери (це зробило авто довшим на 20 мм) та збільшений спойлер. Крім того, з'явилася нова версія N Line із агресивнішим дизайном та 20-дюймовими дисками.
У салоні Hyundai Ioniq 5 2025 замінено кермо, а на центральній панелі стало більше кнопок. Тепер аби ввімкнути паркувальний автопілот, підігрів чи вентиляцію крісел, не треба заходити в меню мультимедіа. Бездротова зарядка смартфонів переміщена до центрального підлокітника.
Новий Hyundai Ioniq 5 N Line отримав спортивні кермо та крісла, а також особливе двоколірне оздоблення і змінену графіку віртуальної панелі приладів.
Як і раніше, стандартний електромобіль Hyundai Ioniq 5 буде доступний у версіях потужністю від 170 до 325 к. с. із заднім чи повним приводом. Заряджений Ioniq 5 N має 650-сильну установку.
Саме у Hyundai Ioniq 5 N для стандартної версії запозичили збільшену батарею на 84 кВт∙год. Вона дозволить збільшити запас ходу приблизно на 30 км. Базовий варіант електрокара збереже батарею ємністю 58 кВт∙год. До того ж, кросоверу посилили шумоізоляцію і доопрацювали підвіску.
До речі, недавно Hyundai показали недорогий спортивний кросовер.
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