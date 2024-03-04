У США показали елегантний розкішний електромобіль вищого класу (фото)
Електромобіль Karma Gyesera вирізняється витонченим обтічним дизайном. Седан обладнали 590-сильною установкою, яка дозволяє розганятися до сотні за 4,2 с.
Знаменитий спортивний седан Fisker Karma отримав наступника – у США презентували новий Karma Gyesera. Він надійде у виробництво з кінця 2024 року, а продажі почнуться на початку 2025-го. Подробиці новинки розкрили на сайті виробника.
Karma Gyesera зберігає елегантний обтічний силует попередника із довгим капотом, аркоподібним дахом та загостреною задньою частиною. Незважаючи на схожість із Fisker Karma, усі кузовні панелі в авто повністю нові і виконані з карбону. Також новий седан вирізняється зміненою передньою частиною із загостреним "носом" та крапле видними фарами.
У основі Karma Gyesera лежить нова алюмінієва платформа. Седан трохи більший попередника.
Розміри Karma Gyesera 2025:
- довжина – 5077 мм;
- ширина – 2004 мм;
- висота – 1330 мм;
- колісна база – 3160 мм;
- маса – 2404 кг.
У салоні встановлені цифрова панель приладів, а передні сидіння розділені високою консоллю із нахиленим сенсорним дисплеєм. Розробники обіцяють дороге внутрішнє оздоблення та багате оснащення.
Новий Karma Gyesera буде вже не гібридом, а електрокаром. Його обладнано двомоторною силовою установкою на 590 к. с. і 940 Н∙м, а також батареєю на 120 кВт∙год. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,2 с і розвинути 217 км/год, а запас ходу перевищить 400 км.
Усього планують виготовили 2000 Karma Gyesera. Ціна складе від за від 175 000 до 225 000 доларів, залежно від версії.
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