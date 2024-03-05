Новий електромобіль Range Rover на 500 сил помітили до прем'єри (фото)

На зміну Range Rover Velar прийде стильний електромобіль. Він отримає 500-сильну установку і збереже позашляхові здібності попередника.

У Швеції сфотографували електромобіль Range Rover. Позашляховик проходить випробування за полярним колом, а його презентація відбудеться в 2025 році. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Позашляховик проходить тести за полярним колом Фото: carscoops.com

Електромобіль Range Rover обклеєний камуфляжною плівкою, хоча окремі деталі його дизайну можна розгледіти. Авто вирізняється низьким витягнутим профілем із довгим капотом, високою віконною лінією та великим заднім спойлером.

У силуеті електрокара видна схожість із Range Rover Velar. Очевидно, саме цю модель він і замінить, проте поки не відомо, чи збереже позашляховик свою назву. Конкурентами моделі стануть новий електромобіль Porsche Macan та BMW iX.

Електрокару готують 500-сильну установку Фото: carscoops.com

Електромобіль Range Rover збудують на новій платформі ЕМА із 800-вольтним електрообладнанням. Для нього готують повнопривідну двомоторну установку потужністю не менш, ніж 500 к. с. Також відомо, що авто збереже чудові позашляхові якості й зможе форсувати водні перешкоди.

Цікаво, що це буде не перший електромобіль бренду, адже вже цьогоріч електрична версія з’явиться у флагманського Range Rover.

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