Нові Volvo зможуть попереджати водія про ДТП попереду (фото)

Нові Volvo інформуватимуть водіїв про ДТП по маршруту руху. Інформація про аварії надходитиме із центрів керування дорожнім рухом та від інших автомобілів.

Автомобілі Volvo першими у світі отримають цікаву функцію попередження про аварії попереду. Вона стане доступною для європейських моделей бренду і спочатку з'явиться у Данії. Про це повідомляє офіційний сайт Volvo Cars.

Інформація про аварії виводитиметься на дисплей авто Фото: Volvo

Volvo зможе оповістити водія про ДТП на відстані до кількох сотень метрів — повідомлення з'явиться на дисплеї. Це дозволить заздалегідь підготуватися, бути уважнішим та зменшити швидкість перед небезпечною ділянкою дороги. Нова функція допоможе уникнути зіткнення з машиною, що потрапила в аварію, а також зменшить затори на дорогах.

Інформація про ДТП надходитиме із центрів керування дорожнім рухом та від інших автомобілів Volvo і потраплятиме у спеціальне "хмарне" сховище. Цікаво, що його уже використовують із 2016 року для попередження водіїв про дорожні умови.

Нова функція дозволить водієві підготуватися до небезпечної ділянки Фото: Volvo

У майбутньому в Volvo Cars планують розширити функціонал сховища та надавати водіям ще більше інформації про дорожній рух. Дані братимуться із нової європейської системи Data for Road Safety.

Раніше Фокус повідомляв, що Volvo повністю відмовилися від дизельних легкових авто.

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