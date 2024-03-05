Знаменитий британський виробник повністю припинить випуск бензинових і дизельних авто

Уже з літа нинішнього року Jaguar припинить випуск більшості бензинових і дизельних моделей. До 2026 року лінійку британської марки поповнять три нові електромобілі.

Jaguar уже найближчим часом відмовиться від двигунів внутрішнього згоряння. Із 2025 року британська компанія випускатиме виключно електромобілі. Про це розповів керівник північноамериканського представництва Jaguar Land Rover Джо Еберхарт виданню Road and Track.

Більшість бензинових і дизельних моделей Jaguar припинять випускати уже в червні нинішнього року. Проте з продажу вони не зникнуть одразу – компанія планує зробити запас машин на складах, аби задовольнити попит на Jaguar до появи нових електрокарів.

Спорткар Jaguar F-Type вже не виробляють Фото: Jaguar

Джо Еберхарт зазначив, що спорткар Jaguar F-Type уже припинили виробляти, проте купе й кабріолет і досі купують, адже на складах залишається достатня кількість машин.

Електромобіль Jaguar I-Pace, звісно, поки залишиться у виробництві. У 2025 році до нього приєднається перша електрична модель нового сімейства, збудована на сучасній платформі JEA. Це буде обтічний чотиримісний седан-купе вартістю $100 000 із запасом ходу близько 700 км.

На 2025-2026 роки заплановано презентувати ще дві електричні моделі. Нові Jaguar будуть дорожчими і розкішнішими, тому об'єми виробництва спочатку можуть знизитися до 50 000 авто на рік.

До речі, нещодавно випуск дизельних легкових автомобілів уже припинила компанія Volvo.

Також Фокус розповідав, що Hyundai відмовляється від бензинових заряджених моделей.