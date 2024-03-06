За новим доступним електромобілем Renault вишикувалися черги ще до початку продажів
Недорогий електромобіль Renault 5 E-Tech за 25 000 євро — наступник моделі Zoe. Хетчбек із дизайном у стилі 70-х років здатен проїхати до 400 км без підзарядки.
Попит на новий Renault 5 E-Tech перевищив очікування. Усього за кілька днів після прем’єри на Женевському автосалоні доступний електромобіль зібрав понад 50 000 замовлень. Про це повідомляє видання Automotive News Europe.
Цікаво, що поки що на електромобіль Renault 5 E-Tech доступні лише попередні замовлення, а продажі моделі стартують у травні. Гендиректор Renault Фабріс Камболіве заявив, що перші авто постачатимуть покупцям у вересні-жовтні. Також він прогнозує, що 40% продажів припадатиме на корпоративних клієнтів.
Нагадаємо, що знамениту модель Renault 5 відродили у форматі компактного міського електромобіля. Він коштуватиме від 25 000 євро та прийде на зміну Renault Zoe.
Своїм рубаним дизайном 3,92-метровий електромобіль Renault 5 2024 нагадує знаменитого предка. У його салоні ретростиль поєднаний із сучасними дисплеями на передній панелі.
Новий Renault 5 E-Tech зі старту запропонують у версіях на 95, 122 і 150 к. с. із батареєю ємністю 52 кВт∙год. Запас ходу електрокара складає близько 400 км. Пізніше з’являться доступніші модифікації із батареєю на 40 кВт∙год, яка зможе проїхати 300 км без підзарядки.
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