За новим доступним електромобілем Renault вишикувалися черги ще до початку продажів

Недорогий електромобіль Renault 5 E-Tech за 25 000 євро — наступник моделі Zoe. Хетчбек із дизайном у стилі 70-х років здатен проїхати до 400 км без підзарядки.

Попит на новий Renault 5 E-Tech перевищив очікування. Усього за кілька днів після прем’єри на Женевському автосалоні доступний електромобіль зібрав понад 50 000 замовлень. Про це повідомляє видання Automotive News Europe.

Renault 5 коштує від 25 000 євро Фото: Renault

Цікаво, що поки що на електромобіль Renault 5 E-Tech доступні лише попередні замовлення, а продажі моделі стартують у травні. Гендиректор Renault Фабріс Камболіве заявив, що перші авто постачатимуть покупцям у вересні-жовтні. Також він прогнозує, що 40% продажів припадатиме на корпоративних клієнтів.

Нагадаємо, що знамениту модель Renault 5 відродили у форматі компактного міського електромобіля. Він коштуватиме від 25 000 євро та прийде на зміну Renault Zoe.

Своїм рубаним дизайном 3,92-метровий електромобіль Renault 5 2024 нагадує знаменитого предка. У його салоні ретростиль поєднаний із сучасними дисплеями на передній панелі.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Renault

Новий Renault 5 E-Tech зі старту запропонують у версіях на 95, 122 і 150 к. с. із батареєю ємністю 52 кВт∙год. Запас ходу електрокара складає близько 400 км. Пізніше з’являться доступніші модифікації із батареєю на 40 кВт∙год, яка зможе проїхати 300 км без підзарядки.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні з'являться нові стильні французькі кросовери, серед яких будуть і електричні моделі.

Також ми писали про нові недорогі електрокари Fiat.