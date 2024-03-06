Ціна $12 500 і запас ходу 500 км: дебютував дешевий електрокар від General Motors (фото)

Електромобіль Wuling Bingo Plus — компактний 4,1-метровий кросовер потужністю 102 к. с. Його запас ходу сягає 510 км, а розгін до 50 км/год займає 3,7 с.

Недорогий електромобіль Wuling Bingo отримав старшого брата. У Китаї презентували електрокросовер Wuling Bingo Plus. Невдовзі він надійде у продаж за ціною від 89 800 до 99 800 юанів ($12 500 – 13 700). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Ціна електрокара стартує з $12 500 Фото: Wuling

Новий Wuling Bingo Plus створено за участі спеціалістів General Motors, адже американський концерн є співвласником китайського бренду разом із SAIC.

Кросовер Wuling Bingo Plus ззовні схожий на побратима в кузові хетчбек. У нього обтічний дизайн із вираженим "носом", великими краплевидними фарами та спойлером на даху.

У салоні встановлено два дисплея Фото: Wuling

Розміри Wuling Bingo Plus:

довжина — 4 090 мм;

ширина — 1 720 мм;

висота — 1 575 мм;

колісна база — 2 610 мм.

Запас ходу електромобіля сягає 510 км Фото: Wuling

У салоні на передній панелі встановлені невеликий віртуальний щиток приладів та сенсорний дисплей. Сидіння обшиті алькантарою і розділені високим підлокітником. Базова комплектація включає 4 подушки безпеки, ESP, кондиціонер та парктронік.

У авто місткий багажник Фото: Wuling

Китайський електромобіль Wuling Bingo Plus обладнали мотором на 102 к. с. і 180 Н∙м, який дозволяє розігнатися до 50 км/год за 3,7 с. На вибір запропонують версії із запасом ходу 401 і 510 км, а швидка зарядка батареї на 80% займає 30-35 хвилин.

До речі, недавно General Motors вивели на ринок і електрокросовер за $35 000 із запасом ходу 500 км.

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