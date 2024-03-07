У США презентували недорогі електричні позашляховики з великим запасом ходу (відео)

Електромобілі Rivian R2 та R3 запропонують у модифікаціях із одним, двома та трьома моторами. Запас ходу позашляховиків перевищить 480 км.

Rivian розширює свій модельний ряд. У електромобіля R1 з’являться молодші брати R2 та R3. Позашляховики вже презентували в США, проте виробництво почнеться лише за кілька років. Їх подробиці розкрили під час онлайн-презентації на Youtube-каналі американського виробника.

Rivian R2 сягає 4,7 м в довжину Фото: Rivian

Новий Rivian R2

Електричний позашляховик почнуть випускати в першій половині 2026 року. Ціна Rivian R2 Ціна Rivian R2 стартує з 45 000 доларів, тобто він стане більш "позашляховою" альтернативою Tesla Model Y і Volkswagen ID.4.

Електрокар нагадує старшого Rivian R1S. У нього такий же двооб’ємний силует з високою віконною лінією, а передня та задня оптика розтягнуті на всю ширину кузова. Збережені й фірмові вертикальні фари.

Топова версія Rivian R2 розганяється до сотні за 3 с Фото: Rivian

Незважаючи на схожість із R1, позашляховик Rivian R2 створений на повністю новій платформі. Її особливість — збільшені акумулятори в батареї.

Розміри Rivian R2:

довжина – 4715 мм;

ширина – 1905 мм;

висота – 1700 мм;

колісна база – 2935 мм.

На передный панелі встановлено два дисплеї Фото: Rivian

У салоні на передній панелі встановлено два дисплеї, а кермо доповнене перемикачами-коліщатками. Rivian R2 має аж два великих "бардачки". Скласти можна не лише задні, але й передні крісла – це створює всередині спальні місця. Також за бажання можна опустити навіть задні вікна. Авто має багажники спереду і ззаду.

Електромобіль Rivian R2 отримає задньопривідні та повнопривідні силові установки з одним, двома або трьома моторами. Найпотужніша версія зможе розганятися до 100 км/год за 3 с. Запас ходу перевищуватиме 480 км, незалежно від версії.

У салоні складаються не лише задні, але й передні крісла Фото: Rivian

Звісно ж, новий Rivian R2 зберігає чудові позашляхові якості. Його кліренс сягає 249 мм, кут в’їзду складає 25°, а з’їзду – 27°. Можна замовити великі 32-дюймові шини.

Електрокросовер Rivian R3

Про новий Rivian R3 інформації менше. Відомо, що це компактний кросовер з колісною базою 2800 мм, який використовує платформу, деталі салону та силові установки моделі R2. Відрізнити його можна за нахиленими задніми стійками.

Rivian R3 — компактний електрокросовер Задні стійки Rivian R3 нахилені Rivian R3X Деталі салону запозичені в Rivian R2

Разом зі стандартною моделлю запропонують варіант покращеної прохідності R3X зі збільшеним кліренсом, пластиковим обвісом та позашляховими шинами. У салоні використані витриваліші матеріали. Електромобіль Rivian R3 буде дешевшим за R2, але ціну поки не називають.

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