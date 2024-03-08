В Україні стрімко зростає попит на електромобілі: найпопулярніші моделі (фото)

Українці активніше купують нові та вживані електромобілі. Найбільшим попитом користуються моделі китайського виробництва, а також Nissan і Tesla з пробігом.

Продажі електромобілів в Україні продовжують зростати дуже стрімкими темпами. За лютий українці придбали 3924 електрокари, що у 2,3 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Частка нових авто в цьому сегменті склала 24%. Більшість електрокарів є легковими – 3881 шт. (926 нових та 2955 вживаних). Із 43 проданих комерційних електромобілів 41 – з пробігом.

Volkswagen ID.4 залишається найпопулярнішим новим електрокаром Фото: Volkswagen

Як і раніше, серед нових електрокарів попитом користуються моделі китайського виробництва, а перше місце займає Volkswagen ID.4. У вживаному сегменті багаторічне лідерство зберігає Nissan Leaf.

ТОП 5 популярних нових електромобілів в Україні за лютий 2024 року:

Volkswagen ID.4 – 257 проданих авто. BYD Song Plus – 104 од. Honda e:NS1 – 96. Nissan Ariya – 71. Honda M-NV – 49.

Nissan Leaf — найпопулярніший вживаний електромобіль в Україні Фото: Nissan

Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:

Nissan Leaf – 416 проданих авто. Tesla Model 3 – 380 од. Tesla Model Y – 279 од. Volkswagen e-Golf – 210 од. Hyundai Kona Electric – 161 од.

Усього за два місяці 2024 року в Україні вперше поставлено на облік 7,5 тис. електромобілів, що у 2,5 рази перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

До речі, за лютий в Україні суттєво зросли і продажі нових автомобілів.

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