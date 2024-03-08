Розділи
Матеріали
Авто

В Україні стрімко зростає попит на електромобілі: найпопулярніші моделі (фото)

Тарас Брязгунов
Фото: carscoops.com | Продажі електрокарів в Україні за лютий виросли в 2,4 раза

Українці активніше купують нові та вживані електромобілі. Найбільшим попитом користуються моделі китайського виробництва, а також Nissan і Tesla з пробігом.

Продажі електромобілів в Україні продовжують зростати дуже стрімкими темпами. За лютий українці придбали 3924 електрокари, що у 2,3 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Частка нових авто в цьому сегменті склала 24%. Більшість електрокарів є легковими – 3881 шт. (926 нових та 2955 вживаних). Із 43 проданих комерційних електромобілів 41 – з пробігом.

Volkswagen ID.4 залишається найпопулярнішим новим електрокаром
Фото: Volkswagen

Як і раніше, серед нових електрокарів попитом користуються моделі китайського виробництва, а перше місце займає Volkswagen ID.4. У вживаному сегменті багаторічне лідерство зберігає Nissan Leaf.

ТОП 5 популярних нових електромобілів в Україні за лютий 2024 року:

  1. Volkswagen ID.4 – 257 проданих авто.
  2. BYD Song Plus – 104 од.
  3. Honda e:NS1 – 96.
  4. Nissan Ariya – 71.
  5. Honda M-NV – 49.
Nissan Leaf — найпопулярніший вживаний електромобіль в Україні
Фото: Nissan

Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:

  1. Nissan Leaf – 416 проданих авто.
  2. Tesla Model 3 – 380 од.
  3. Tesla Model Y – 279 од.
  4. Volkswagen e-Golf – 210 од.
  5. Hyundai Kona Electric – 161 од.

Усього за два місяці 2024 року в Україні вперше поставлено на облік 7,5 тис. електромобілів, що у 2,5 рази перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

До речі, за лютий в Україні суттєво зросли і продажі нових автомобілів.

Також Фокус розповідав про кращі електромобілі для міста.