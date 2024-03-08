В Україні стрімко зростає попит на електромобілі: найпопулярніші моделі (фото)
Українці активніше купують нові та вживані електромобілі. Найбільшим попитом користуються моделі китайського виробництва, а також Nissan і Tesla з пробігом.
Продажі електромобілів в Україні продовжують зростати дуже стрімкими темпами. За лютий українці придбали 3924 електрокари, що у 2,3 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Частка нових авто в цьому сегменті склала 24%. Більшість електрокарів є легковими – 3881 шт. (926 нових та 2955 вживаних). Із 43 проданих комерційних електромобілів 41 – з пробігом.
Як і раніше, серед нових електрокарів попитом користуються моделі китайського виробництва, а перше місце займає Volkswagen ID.4. У вживаному сегменті багаторічне лідерство зберігає Nissan Leaf.
ТОП 5 популярних нових електромобілів в Україні за лютий 2024 року:
- Volkswagen ID.4 – 257 проданих авто.
- BYD Song Plus – 104 од.
- Honda e:NS1 – 96.
- Nissan Ariya – 71.
- Honda M-NV – 49.
Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:
- Nissan Leaf – 416 проданих авто.
- Tesla Model 3 – 380 од.
- Tesla Model Y – 279 од.
- Volkswagen e-Golf – 210 од.
- Hyundai Kona Electric – 161 од.
Усього за два місяці 2024 року в Україні вперше поставлено на облік 7,5 тис. електромобілів, що у 2,5 рази перевищує показник аналогічного періоду минулого року.
До речі, за лютий в Україні суттєво зросли і продажі нових автомобілів.
Також Фокус розповідав про кращі електромобілі для міста.