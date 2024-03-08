Opel анонсував недорогі електрокросовери із запасом ходу до 700 км (фото)

Кросовери Opel Crossland та Grandland отримають електричних наступників. Запас ходу нових електрокарів становитиме від 400 до 700 км.

Модельний ряд Opel найближчим часом поповнять два нових електрокросовери. Їх презентують до кінця нинішнього року. Електромобілі анонсували на офіційному сайті концерну Stellantis — показали їх силуети під покривалами.

Першим з’явиться новий Opel Frontera. Відроджена модель прийде на зміну Opel Crossland і раніше вже були опубліковані її тизери.

Opel Frontera повернеться на ринок в форматі електрокросовера Фото: Stellantis

Електрокросовер Opel Frontera буде трохи більшим за попередника – його довжина сягне 4,3 м. Судячи з зображень, у нього високий капот, а передня частина виконана у фірмовій стилістиці Opel Vizor із чорною вставкою між фарами.

Очікується, що новий Opel Frontera 2024 отримає 156-сильну установку із батареєю на 54 кВт∙год – як у електричних Corsa та Mokka. Запас ходу складе близько 400 км.

Другим електрокаром буде новий Opel Grandland другого покоління. За даними сайту Carscoops, він запозичить платформу та силові установки в Peugeot e-3008. Це значить, що модель буде доступна у версіях із переднім та повним приводом потужністю від 210 до 320 к. с., а її запас ходу сягне 700 км.

Також не виключено, що кросовери Opel Grandland та Frontera отримають гібридні версії, адже у їх побратимів на цих платформах такі модифікації є.

До речі, новий Peugeot 3008 у нинішньому році з'явиться в Україні й електрична версія буде доступною на нашому ринку.

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