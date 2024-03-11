Раритети на $600 000: виявлена секретна колекція культових американських авто (відео)

У колекції зібрані раритетні заряджені Ford Mustang 60-х та 70-х років. Деякі автомобілі дуже добре збереглися, а їх вартість сягає 200 000 доларів.

У США знайшли покинуту колекцію класичних Ford Mustang першого покоління у рідкісних спортивних версіях. Загальна вартість ретроавто складає близько 600 000 доларів. Їх показали у відео на Youtube-каналі Adventures Made From Scratch.

Ford Mustang Shelby GT500 1967 року Фото: скриншот / YouTube

Найціннішим у колекції є Ford Mustang Shelby GT500 1967 року. Купе з 7,0-літровим 355-сильним V8 та покращеною ходовою зараз продають у середньому за 200 000 доларів. Автомобіль непогано зберігся.

Ford Mustang Boss 302 1969 року Фото: скриншот / YouTube

До 100 000 доларів може коштувати купе Ford Mustang Boss 302 1969 року. Тут таких купе два, хоча одне з них розібране. По суті, Boss 302 – це серійна версія гоночного Ford Mustang із високооборотистим 5,0-літровим мотором на 290 к. с.

Shelby GT350 1968 року Фото: скриншот / YouTube

Крім того, у колекції зібрані аж три Ford Mustang Shelby GT350. Купе 1969 року із 5,7-літровим 290-сильним V8 напіврозібране, а от кабріолет 1968 року та Shelby GT350 1970 року в кращому стані. Зараз такі авто коштують від 75 до 100 тисяч доларів.

Автомобілі стоять покинутими не один рік. Крім того, на складі знайшли велику кількість запчастин до Ford Mustang. Тепер вінтажним спорткарам знайдуть нових власників – у травні їх планують виставити на аукціон.

До речі, недавно у Африці виявили величезну покинуту колекцію. Вона нараховує 240 автомобілів і більшість із них — Mercedes-Benz.

Також Фокус розповідав про розкішного побратима Ford Mustang, який простояв покинутим 25 років.