Понад 1000 сил і 3,3 с до сотні: Porsche показали нового конкурента Tesla Plaid (відео)
Новий Porsche Taycan Turbo GT обладнали 1100-сильною установкою, а також полегшили авто за рахунок карбонових деталей. Максимальна швидкість електрокара сягнула 305 км/год.
У Porsche Taycan 2024 з’явилася надпотужна топова версія Turbo GT. Екстремальний спортивний седан презентували на знаменитій трасі Лагуна Ссека в Каліфорнії, де він побив рекорд кола для електрокарів (1 хв 27,87 с). Подробиці новинки розкрили на сайті Porsche.
Електромобіль Porsche Taycan Turbo GT отримав потужну двомоторну силову установку, яка розвиває 1108 к. с. і 1340 Нм в режимі Overboost. Електрокар здатен конкурувати з Tesla Model S Plaid, адже розганяється до 100 км/год за 2,3 с й розвиває 290 км/год.
Якщо ж обрати полегшену модель зі спортивним пакетом Weissach, то спринт до сотні займає 2,2 с, а до 200 км/год — 6,4 с. Максимальна швидкість збільшена до 305 км/год.
Також допрацьована активна підвіска електрокара. Сповільнюю авто карбоново-керамічні гальма. Батарея ємністю 105 кВт∙год забезпечує запас ходу в 555 км.
Відрізнити новий Porsche Taycan Turbo GT можна за обвісом, заднім спойлером і 21-дюймовими кованими дисками. До того ж електрокар полегшили на 75 кг за рахунок використання карбону. Пакет Weissach додає велике антикрило.
У салоні встановлені спортивні сидіння. У варіанті Weissach відсутні задні крісла — їх заміняє каркас безпеки. Разом із тоншим склом і простішою аудиосистемою це дозволяє зекономити ще 70 кг.
Електромобіль Porsche Taycan Turbo GT уже почали продавати в Німеччині. Там він коштує 240 000 євро.
До речі, недавно презентували й новий Porsche Macan, який став електромобілем.
Також Фокус розповідав, що в Україні з'явився перший електрокар Rolls-Royce.