Шукали 24 роки: викрадений суперкар Ferrari за $2 мільйони повернули власнику (фото)

Ferrari F40 викрали у 2000 році в Італії. Раритетний 478-сильний суперкар зараз коштує понад два мільйони доларів.

У Італії знайшли викрадений суперкар Ferrari F40. Культову модель шукали 24 роки. Про це розповідає сайт Carscoops.

Цей Ferrari F40 викрали з паркінгу готелю в італійському місті Монца 16 квітня 2000 року. Поліція не змогла знайти суперкар і 20 років тому про нього нічого не було чути впродовж двох десятиліть.

Ferrari F40 викрали в 2000 році

Проте власник Ferrari F40 не опускав руки й звернувся до приватних детективів. Вони змогли встановити, що викрадений суперкар був перепроданий, вийшли на нового власника та домовилися, що той поверне автомобіль законному господарю та не понесе ніякого покарання.

Звісно, власник суперкара був радий знайти своє авто, тим більше, що за 24 роки вони виросло в ціні. Зараз ціна Ferrari F40 складає 2-2,5 млн доларів.

Ferrari F40 – культова модель, адже вона була найшвидшим авто свого часу. До того ж, це останній суперкар, створений під керівництвом Енцо Феррарі.

Ferrari F40 обладнаний 2,9-літровим V8 твін-турбо потужністю 478 к. с., а його кузов виготовлений із композитних матеріалів. Розгін до 100 км/год займає 4,1 с, а максимальна швидкість складає 324 км/год.

До речі, недавно викрадений в 1995 році Ferrari повернули власнику — зірці "Формули-1".

Також Фокус розповідав, що в Україні за $800 000 продають 1000-сильний Ferrari.