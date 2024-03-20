Японський виробник готує недорогий електричний пікап: перші деталі та фото

Електромобіль Isuzu D-Max EV обладнали повнопривідною 177-сильною установкою. Він здатен перевозити до тонни вантажу та буксирувати 3,5-тонний причіп.

Доступний рамний пікап Isuzu D-Max отримає електричну версію. Її виробництво стартує в 2025 році, а поки на автошоу в Бангкоку (Таїланд) презентували передсерійний концепткар D-Max EV. Про це повідомляється на офіційному сайті японського виробника.

Новий Isuzu D-Max EV отримав силову установку із 54-сильним переднім та 122-сильним заднім електромоторами. Сумарна віддача складає 177 к. с. та 325 Н∙м, що дозволяє розвивати швидкість понад 130 км/год, перевозити тонну вантажів та буксировуати 3,5-тонний причіп.

Електрокар відрізняється зміненою передньою частиною Фото: Isuzu

Електропікап Isuzu D-Max EV обладнали літій-іонною батареєю ємністю 66,9 кВт∙год. Запас ходу складе близько 300 км.

За основу для електрокара взяли чотиридверну версію пікапа. Відрізнити новий Isuzu D-Max EV можна за зміненою передньою частиною із пластиковою заглушкою на місці радіаторної решітки.

Пікап отримав двомоторну установку на 177 к. с. Фото: Isuzu

Більше подробиць моделі розкриють згодом, але відомо, що пікап буде недорогим. Для зниження собівартості виробництво організують у Таїланді, проте вже відомо, що модель продаватимуть у Європі та Австралії.

До речі, раніше стало відомо, що саме пікап Isuzu D-Max у дизельній версії планують випускати в Україні.

Також Фокус розповідав про недорогий південнокорейський електропікап.