У Києві помітили найпотужніший і найшвидший електромобіль Mercedes (фото)

Новий Mercedes-AMG EQS53 обладнаний 658-сильною установкою. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,8 с, а його запас ходу складає 586 км.

У Києві сфотографували новий Mercedes-Benz EQS у топовій версії від AMG. Наразі це найшвидший електромобіль у модельному ряду німецької марки. Його світлини з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Електромобіль Mercedes-AMG EQS53 (саме так називається версія) випускають з кінця 2022 року. Це флагманська найдорожча версія Mercedes EQS, ціна якої в Україні стартує з 5,66 млн гривень.

Новий Mercedes-AMG EQS53 обладнаний двомоторною установкою, яка розвиває 658 к. с. і 920 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 3,8 с, а максимальна швидкість обмежена на 220 км/год.

Також є можливість замовити опційний пакет AMG Dynamic Plus, який дозволяє короткочасно збільшити віддачу силової установки до 761 к. с. і 1020 Н∙м. У цьому випадку спринт до сотні триває 3,4 с, а максимальну швидкість збільшили до 250 км/год.

Акумуляторна батарея на 108 кВт∙год дозволяє подолати до 586 км без підзарядки. Усі Mercedes-AMG EQS53 повнопривідні, а ще допрацьована їх ходова. Оснащення включає адаптивні амортизатори, пневмопідвіску та керовані задні колеса.

У салоні встановлені спортивні кермо та крісла Фото: Mercedes-Benz

Від стандартного Mercedes EQS версія AMG відрізняється агресивнішим дизайном передньої частини, обвісом, заднім спойлером та 20-дюймовими дисками. У салоні встановлені спортивні сидіння та кермо, а на всю передню панель розтягнутий трисекційний дисплей.

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