У Африці створили незвичний триколісний електрокар з сонячними батареями за $3800 (відео)

Bako S1 — легкий електричний фургон із великим вантажним відсіком об'ємом 2433 л. Запас ходу триколісного авто сягає 150 км.

Стартап із Тунісу Bako Motors запускає у виробництво свою нову модель S1. Оригінальний вантажний електромобіль невдовзі надійде у продаж за ціною від 3800 доларів. Його подробиці розкрили на сайті африканського автовиробника.

Запас ходу електрокара сягає 150 км

Новий Bako S1 – легка триколісна вантажівка для міста. Її планують поставляти в країни Європи, адже інвесторами її створення стали компанії з країн ЄС.

Комерційний електромобіль Bako S1 вирізняється дуже простим дизайном і виглядає як коробка на колесах. Він сягає 3460 мм у довжину, 1760 мм у ширину та 1850 мм у висоту.

Водійське місце досить просте

У 1,6-метровому вантажному відсіку об’ємом 2433 л можна перевозити багаж вагою до 300 кг. Водійське місце в Bako S1 дуже просте – кермо, невеликий цифровий щиток приладів та кнопка запуску.

Об'єм багажного відсіку складає 2433 л

Електромотор на 4 к. с. (3 кВт) та 95 Нм дозволяє розганятися до 45 км/год. Існують версії із запасом ходу 100 та 150 км. Зарядка акумуляторної батареї займає 3 години, а ще її підживлюють сонячні панелі на даху.

Раніше Фокус розповідав про новий електрокросовер Ford на базі VW ID.4.

Також ми писали про триколісний Volkswagen для водіїв-початківців.