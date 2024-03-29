Кине виклик Cayenne: перший кросовер Xiaomi показали до презентації (фото)

Електричний кросовер Xiaomi використовуватиме силові установки седана SU7. Крім того, запланована версія з бензиновим мотор-генератором.

Xiaomi планує розширювати свою автомобільну лінійку. Невдовзі до седана SU7 приєднається кросовер. Його обіцяють презентувати до кінця 2024 року, а поки на сайті CarNewsChina з’явилися перші його подробиці та зображення.

Судячи з рендеру, кросовер Xiaomi буде дуже нагадувати первістка SU7. У нього обтічний дизайн та каплеподібні фари. Дві моделі матимуть схожі розміри, тобто довжина кросовера сягне 5 метрів.

Силові установки запозичили в Xiaomi SU7 Фото: Xiaomi

Зазначається, що новий Xiaomi буде дорожчим за седан. Він стане доступнішим конкурентом майбутнього електричного Porsche Cayenne, а також Mercedes EQE SUV.

Очікується, що силовими установками з кросовером поділиться новий Xiaomi SU7. Це значить, що його запропонують у задньопривідній 300-сильній та повнопривідній 663-сильній версіях. Топовий варіант зможе розганятися до 100 км/год за 3 секунди.

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Електромобіль Xiaomi може отримати батареї ємністю 94,3 та 101 кВт∙год, а його запас ходу перевищить 700 км. Водночас, планується з невеликим бензиновим мотор-генератором, який вироблятиме електроенергію.

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