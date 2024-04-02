Капсула часу за мільйон: виявлений культовий Porsche 70-х у новому стані (фото)

Випустили лише 1580 Porsche 911 Carrera RS 2,7, тому зараз вони цінуються колекціонерами. Легкий трековий спорткар із 210-сильним мотором здатен розвинути 245 км/год.

У Сан-Франциско виставили на продаж Porsche 911 1972 року. Знаменитий спорткар оцінили в мільйон доларів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Класичні Porsche 911 першого покоління, звісно, цінуються колекціонерами, проте зазвичай вони дешевші. У даному випадку висока ціна обумовлена двома факторами.

Спорткар упізнається за загостреним спойлером Фото: carscoops.com

По-перше, цей Porsche 911 – справжня капсула часу. За півстоліття спорткар проїхав усього 9722 км. Його зберігали в гаражі, а тому кузов, салон та двигун авто – як нові. Про машину дбали і збережені всі квитанції з СТО.

Раритетний автомобіль чудово зберігся Фото: carscoops.com

По-друге, це рідкісна заряджена версія Porsche 911 Carrera RS 2,7. В 1972-1973 роках виготовлено усього 1580 таких купе.

Спорткар є попередником сучасних Porsche 911 GT3. Його маса знижена до 960 кг, а ззаду встановлений загострений спойлер. Комплектація включає 15-дюймові диски та електросклопідйомники.

Спорткар оснащений 2,7-літровою 210-сильною шісткою Фото: carscoops.com

Цей Porsche 911 оснащений 2,7-літровою опозитною четвіркою потужністю 210 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,8 с і розвинути 245 км/год.

До речі, недавно у Київ привезли два рідкісних колекційних Porsche 911.

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