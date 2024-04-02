Ціна $18 000 та запас ходу 550 км: у Китаї створили стильний і недорогий електрокар (фото)

Електромобіль Dongfeng Forthing Xinghai S7 — обтічний п'ятиметровий седан Е-класу. Авто оснащене 218-сильним мотором та може проїхати до 550 км без підзарядки.

Dongfeng розширює свою електричну лінійку Forthing. Її невдовзі поповнить седан Xinghai S7. Його офіційно презентують у цьому місяці на автошоу в Пекіні й до кінця першого півріччя випустять на ринок за ціною від 130 000 до 200 000 юанів ($18 000 – 27 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Седан вирізняється обтічним дизайном Фото: CarNewsChina

Новий Dongfeng Forthing Xinghai S7 – великий седан E-класу з обтічним дизайном. У нього стильний витягнутий силует із довгим капотом, вираженим "носом" та аркоподібним дахом. Авто вирізняється низьким (0,195) коефіцієнтом аеродинаміки.

Розміри Dongfeng Forthing Xinghai S7:

довжина – 4935 мм;

ширина – 1915 мм;

висота – 1495 мм;

колісна база – 2915 мм.

Запас ходу електрокара сягає 550 км Фото: CarNewsChina

У салоні кермо скошене знизу, а на передній панелі встановили два дисплеї. Центральна консоль виконана "двоповерховою": зверху розташовані підсклянники та бездротова зарядка для смартфонів, а знизу – ніша для сумок.

Китайський електромобіль Dongfeng Forthing Xinghai S7 обладнаний електромотором на 218 к. с. і 300 Нм. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,7 с, а його максимальна швидкість обмежена на 165 км/год.

У салоні встановлена "дворівнева" центральна консоль Фото: CarNewsChina

Акумуляторна батарея ємність 56,8 кВт∙год забезпечує запас ходу до 550 км. Зарядити її на 80% можна за 28 хвилин.

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