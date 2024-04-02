Новенькі електромобілі Xiaomi масово потрапляють у ДТП (фото, відео)

Мінімум чотири тестових електромобілі Xiaomi SU7 розбили за кілька днів у Китаї. Причинами аварій можуть бути недосвідченість водіїв або некоретна робота електроніки.

Новий Xiaomi SU7 тільки вийшов на ринок і перші автівки ще не доставлені покупцям, проте вже кілька електрокарів розбили в ДТП. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Аварії сталися в кількох різних містах Китаю Фото: CarNewsChina Причинами ДТП можуть бути недосвідченість водіїв або несправності електронних систем Фото: CarNewsChina

Аварії Xiaomi SU7 зафіксовані в кількох китайських містах. За чотири дні (з 29 березня по 1 квітня) постраждали мінімум чотири електромобілі.

Фото з місця ДТП опублікували в інтернеті, а одна із аварій потрапила на відео. Електрокар Xiaomi занесло в повороті й він врізався у бетонний відбійник.

Усі розбиті електромобілі Xiaomi SU7 є тестовими. Наразі в автосалонах у Китаї вишикувалися величезні черги охочих випробувати нову модель. Подекуди тест-драйви проводять навіть уночі.

Саме бажання випробувати можливості електрокара і називають однією із причин ДТП. Мовляв, потенційні клієнти не справляються із керуванням надпотужним (300-663 к. с.) автомобілем.

Утім, є й інше припущення – цілком може бути, що занос провокує некоректна робота систем стабілізації та контролю зчеплення. Усе ж таки в Xiaomi фактично немає досвіду в автомобільній галузі. У цьому випадку доведеться екстрено переналаштовувати електронні системи електрокара.

До речі, невдовзі планують презентувати ще один автомобіль Xiaomi — електричний кросовер.

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