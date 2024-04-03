Старший брат Cayenne: найбільший і найдорожчий кросовер Porsche виїхав на дороги (фото)

Новий Porsche K1 — сімейний електромобіль довжиною понад 5 метрів із запасом ходу 700 км. Він стане найдорожчим кросовером німецької марки.

У Німеччині на автодромі Нюрбургринг та в його околицях помітили новий Porsche K1. Великий електричний кросовер проходить там випробування. Про це повідомляє видання Autocar.

Електромобіль Porsche з кодовим позначенням K1 стане найбільшим та найдорожчим кросовером німецької марки. Його презентують у 2027 році, а вартість топової версії моделі перевищить 190 000 євро.

Довжина електрокросовера перевищує 5 метрів Фото: Autocar

СЕО Volkswagen Group Олівер Блюме зазначив, що ключовими ринками для семимісної моделі будуть США та Китай. Основним конкурентом електрокара стане Mercedes EQS SUV.

На фото видно, що новий Porsche K1 у профіль нагадує Cayenne, проте суттєво більший – його довжина перевищить 5 метрів. Передня ж частина виконана в дусі електричних Porsche Macan і Taycan.

Електричний кросовер Porsche K1 збудують на новій платформі SSP. Для нього готують повнопривідні електричні установки із 920-вольтним обладнанням, яке дозволятиме надшвидку зарядку.

Запас ходу електрокара сягне 700 км Фото: Autocar

Батарея ємністю понад 100 кВт∙год дозволить запас ходу понад 700 км. Також відомо, що електрокросовер Porsche отримає автопілот, керовані задні колеса та пневмопідвіску зі змінним кліренсом.

Раніше стало відомо, що Porsche відмовляється від своїх найдешевших моделей у Європі з дивної причини.

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