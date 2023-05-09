Telegram став майданчиком для масової торгівлі секретними державними даними США, — FT

За даними ЗМІ, "продавці секретів" активно використовують сливи службовця Нацгвардії США Джека Тейшейри.

Telegram є масовим торговим майданчиком для таємних документів американських урядових агентств. Про це йдеться в розслідуванні британської газети Financial Times, опублікованому 7 травня.

Зокрема, йдеться про матеріали, оприлюднені американським солдатом Джеком Тейшейрою, а також про інші документи й особисте листування між правоохоронними органами та IT-компаніями.

Один із прикладів, наведених виданням, — листування в чаті, де один із підписників запитує певні документи. Через кілька секунд у каналі з'являється посилання на кілька десятків слайдів, які просочилися в мережу та викладені на файлообмінник Dropbox. Цікаво, що про деякі з цих матеріалів, наприклад про те, що ПВК "Вагнер" шукає зброю по всьому світу, світова преса ще не повідомляла.

Газета зазначає, що слайди, які оприлюднив Тейшейра, стали своєрідною "валютою" на проросійських інтернет-форумах. Аналітики, опитані журналістами, говорять про небезпеку документів, які ще не були опубліковані. Зокрема, експерти вважають, що Росія може використовувати такі матеріали у своїх дезінформаційних кампаніях, поширюючи нові підроблені документи.

Крім того, Financial Times згадує, що один зі співрозмовників у Telegram показав журналістам зразок вихідного коду й дані випробувань сплаву для посилення броні бойових машин піхоти американського виробництва. Такі матеріали рекламуються в Telegram-каналах у вигляді скриншотів і часто обмінюються на вкрадені американські чи європейські комерційні дані: інформацію про кредитні картки, електронну пошту, номери соціального страхування, пишуть британські журналісти.

Хто такий Джек Тейшейра та його "зливи"

9 квітня повідомлялося, що секретні документи США в січні потрапили на Discord-сервери геймерів. Канали із секретними даними НАТО були створені для комп'ютерної гри Minecraft. Під час суперечки про ігрові карти й перебіг великої війни в Україні один із геймерів відправив 10 секретних файлів. Декількома днями пізніше ЗМІ з'ясували, що за зливом секретних документів США може стояти нацгвардієць ВПС США Джек Тейшейра.

Також 14 квітня ЗМІ з'ясували, що Тейшейра на той момент перебував на авіабазі "Отіс" Національної гвардії у Кейп-Коді, що в штаті Массачусетс. База є штабом для 102 розвідувального полку. Тейшейра вступив на службу до Національної гвардії 26 вересня 2019 року.

Відомо, що його сім'я живе в Дайтоні, що в штаті Масачусетс, приблизно за 35 миль на південь від Бостона. Члени групи Discord поділилися зі співрозмовниками відео, на якому Тейшейра вигукував расистські й антисемітські образи перед тим, як вистрілити з гвинтівки.

14 квітня Федеральний суд у Бостоні звинуватив Джека Тейшейру в незаконному вилученні та зберіганні секретних документів і матеріалів Пентагону. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Тейшейра може ховати неопубліковані документи американського оборонного відомства.