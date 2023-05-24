Не поважають навіть своїх: дрон ЗСУ зняв злочин окупантів на полі бою

Російський солдат опустився до мародерства, пограбувавши мертвого товариша по службі під Вугледаром.

Оператор 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України імені Чорних Запорожців відобразив на камері дрона випадок мародерства з боку російських військових. Відеоролик опублікували на Telegram-каналі підрозділу.

Один із солдатів ЗС РФ загинув біля лісосмуги на Вугледарському напрямку, а невдовзі його виявили двоє співвітчизників, які йшли стежкою з пляшками води. Один з окупантів вирішив обікрасти тіло мертвого товариша по службі і зняв годинник з правої руки. Його не зацікавив АК-12, мабуть, тому, що сам солдат уже ніс два інші автомати Калашникова та ручний гранатомет.

"Два типові росіянина. Як вони ставляться до своїх", — прокоментував український блогер Сергій Стерненко за кадром.

У якийсь момент обидва живі бійці ЗС РФ стривожилися і розбіглися в різні боки, кинувши пляшки з водою і навіть не подбавши про загиблого. Можна припустити, що вони почули звук двигунів дрона ЗСУ та злякалися бомбардування з повітря.

Наприкінці квітня з'явилася інформація, що російські військові масово відбирають човни та катери у мешканців Запорізької та Херсонської областей. Як припустив мер Мелітополя Іван Федоров, окупанти планують використовувати їх, щоб утекти морем від контрнаступу ЗСУ.

Центр національного опору виявив, що ЗС РФ займаються мародерством у Скадовському районі Херсонської області. Ночами окупанти вивозять майно українців із сіл разом із колонами техніки.

У лютому росіянин намагався продати розбитий монітор, викрадений в Україні. Він розмістив оголошення на сайті, де похвалився своїм трофеєм та запропонував купити його хоча б на запчастини.