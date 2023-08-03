Альтернатива DJI. Субренд Xiaomi випустив VTOL-дрон Manta за $140 (відео)

Безпілотник може літати понад годину і розганятися до 43 км/год. Китай може передати їх Росії, незважаючи на експортні обмеження.

Суббренд Xiaomi, компанія FIMI, оголосила про початок продажів свого нового цивільного дрона Manta, з функцією вертикального зльоту і посадки (VTOL), повідомляє Gizmochina. За словами розробників, цей дрон підійде як новачкам, так і професійним операторам.

Ціна FIMI Manta стартує зі $140 за базову комплектацію, до якої не входять польотний контролер (тонке управління всім дроном), GPS-модуль і регулятор обертів. Безпілотник Manta має розмах крил 700 мм і довжину 445 мм. При цьому це досить легкий дрон вагою всього в пів кіло завдяки карбоновому корпусу.

Безпілотник Manta має розмах крил 700 мм і вагу всього півкіло Фото: FIMI

FIMI Manta може розганятися в польоті до швидкості 43 км/год, а якщо взяти комплектацію з модулем GPS, то всі дані про польоти будуть доступні в програмі ArduPilot. Дрон може літати до 60 хвилин з акумулятором на 3000 мАг або до 85 хвилин з акумулятором на 5000 мАг. Можна використовувати батареї форматів: 3S1p18650, 4S1p18650, 3S1p21700.

Manta має чотири послідовних порти, GPS HD FPV, приймач протоколу CRSF, два інтерфейси IIC і може бути обладнаний електронним компасом і датчиком швидкості повітряного потоку (дві останні опції купуються окремо). FIMI Manta використовує конструкцію похилого ротора в конфігурації Y3, який поєднує в собі переваги стійкості мультикоптера з крейсерською ефективністю нерухомого крила.

FIMI Manta використовує конструкцію похилого ротора Фото: FIMI

Також у безпілотника є багатофункціональний відсік для обладнання, який підтримує як аналогову, так і цифрову передачу відео високої чіткості. Що стосується модульності, то дрон також підтримує тривісну карданну камеру FIMI G21 Pro. FIMI Manta вже надійшов у продаж на всіх відомих популярних китайських торгових майданчиках.

Огляд FIMI Manta

Раніше Фокус писав, що до весни 2023 року Китай поставив РФ безпілотники та комплектуючі до них на 12 мільйонів доларів. А з початку року росіяни витратили 100 мільйонів доларів на закупівлю китайських дронів цивільного класу. На думку експертів, нові експортні обмеження, які набудуть чинності з 1 вересня, не завадять поставкам БПЛА, а лише розширять тіньові схеми так званого "паралельного імпорту".

У квітні НАЗК визнало Xiaomi міжнародним спонсором війни. Завдяки постачанню техніки у РФ Xiaomi збільшила доходи на 39% у третьому кварталі 2022 року.

Xiaomi не погодилася зі звинуваченнями на свою адресу і заявила, що "виступає за мир у всьому світі". Просто в компанії хочуть, щоб усі люди на планеті мали доступ до їхніх "інноваційних технологій".