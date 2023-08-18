Польща зробить ще більше дронів Warmate і FlyEye, які допомагають ЗСУ винищувати окупантів
Група WB значно посилить збірку розвідувальних дронів і баражуючих боєприпасів для України.
Польща планує у 2024 році вдвічі збільшити виробництво боєприпасів Warmate, що баражують, і у два з половиною рази безпілотних авіаційних комплексів FlyEye, повідомляє Defence24. Ці дрони активно використовують Сили оборони України на полі бою.
Уже до кінця року WB Electronics хоче вийти на показник виробництва у 80 розвідувальних комплексів FlyEye на рік. До кожного з комплексів входить 3-4 безпілотники для розвідки. Це означає, що протягом усього цього року поляки зберуть до 320 подібних безпілотників. На місяць поки що вдається зібрати 26-27 дронів. А наступного року виробник збільшить виробництво цих систем до 200 штук або 600-800 дронів розвідки.
Кожен дрон FlyEye являє собою середньорозмірний БПЛА, виконаний з композитних матеріалів. Він має довжину 1,8 метра, розмах крил 3,6 метра і вагу 11 кілограмів. Дрон приводиться в рух електродвигуном і може розвивати швидкість до 120 кілометрів на годину. Максимальна тривалість польоту становить 2,5 години.
FlyEye оснащений двома камерами: оптичною та інфрачервоною. Оптична камера може передавати зображення в реальному часі на наземну станцію управління. Інфрачервона камера може використовуватися для спостереження в нічних умовах.
Українські військові використовували цей безпілотник від початку нападу Росії й FlyEye допомагає виявляти та знешкоджувати російські зенітні ракетні комплекси та іншу техніку і цілі.
Так само WB Electronics хоче розширити виробництво своїх дронів-камікадзе Warmate. Цього року планується зібрати 2000 одиниць цих боєприпасів, що баражують, наступного збільшити показник щонайменше вдвічі — 4000 штук.
Дрон-камікадзе Warmate важить 12 кг, має довжину 1,2 м і розмах крил 2,4 м. Warmate може нести 4 кг вибухівки та здатний летіти зі швидкістю до 110 км/год на відстань до 10 км. Він може бути запущений з ручної катапульти або з платформи на джипі. Warmate оснащений інфрачервоною або оптичною системою наведення, яка дозволяє йому вражати цілі в будь-який час доби.
Раніше Фокус розповідав, що ЗСУ отримають сотні ударних дронів Vampire. Безпілотники, які розвивають швидкість до 40 кілометрів на годину, атакуватимуть російські війська, знищуючи бойову техніку та оборонні споруди.
А Індія може зацікавитися українськими морськими дронами. Індію завжди цікавило сучасне озброєння та оборонні системи, а Україна має відповідні проєкти.