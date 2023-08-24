Перший у своєму роді: британський аналітик вказав особливості морського дрона "Марічка"

За словами військового аналітика H.I.Sutton (Саттона), великий безпілотник народився в Україні через потреби воєнного часу.

Відомий військовий аналітик із Великої Британії H.I.Sutton (Саттон) за наявними у відкритому доступі матеріалами проаналізував оснащення українського підводного безпілотника "Марічка". У своєму блозі експерт звернув увагу на деякі цікаві особливості апарата.

За його словами, один із прототипів має Х-подібне компонування керма напрямку. Весь або більша частина корпусу являє собою посудину під тиском, і здається, що по дну проходить кіль і є очікувані буксирні петлі. Так само експерт звертає увагу на незвичайний носовий обтічник у передній частині прототипу автономної субмарини.

"Серед безлічі великих проєктів підводних безпілотників по всьому світу це, мабуть, перший, народжений безпосередньо з потреб воєнного часу", — зазначає британський експерт.

Підводний дрон "Марічка" під час випробувань Фото: HI Sutton

Раніше стало відомо, що творці першого українського підводного безпілотника "Марічка" відправили прототип субмарини в перше тестове плавання. На опублікованому нардепом від "Слуги народу" Юрієм Мисягіним відео можна помітити, як прототип дрона вночі вивантажують із автомобільного причепа та спускають під воду за допомогою крана.

Підводний дрон "Марічка" — українська розробка волонтерів AMMO.UKRAINE. Творці платформи стверджують, що об'єднали між собою найкращих розробників безпілотних апаратів та інших спеціалістів у цій сфері в межах свого проєкту. В планах AMMO.UKRAINE створити "Армію підводних дронів", в основі якої буде велика автономна субмарина "Марічка".

За словами глави ГУР Кирила Буданова, сьогодні третина морських дронів України уражають цілі, і це проблема для чорноморського флоту російських окупантів. Глава розвідки України наголошує, що морські дрони — це ефективна зброя для стримування флоту окупантів. І хоча не можна сказати, що це наступальна зброя, але вона відмінно паралізує діяльність флоту РФ.

"Кораблі далі, ніж за рейд Севастополя в північному напрямку, взагалі не ходять", — сказав Буданов.

А на думку глави об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, морські дрони показують, що Україна не тільки сподівається на допомогу партнерів, а й сама розробляє зброю для захисту.