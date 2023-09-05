Військовий безпілотник США RQ-4 Global Hawk знову стежить за РФ із Чорного моря (карта)

Американський БПЛА 12 годин кружляв над водами Чорного моря за 140 км від Криму через тиждень після того, як його відігнали російські винищувачі.

Американський безпілотник-розвідник RQ-4 Global Hawk 5 вересня помітили в акваторії нейтрального повітряного простору Чорного моря. Про це повідомляє сервіс FlightAware, який надає дані про переміщення повітряних суден у режимі реального часу.

За даними сервісу, 4 вересня БПЛА з позивним FORTE10 вилетів із військово-морської авіабази НАТО на Сицилії о 5:00 і близько 12 годин здійснював політ над акваторією Чорного моря. О 17:00 він влетів у повітряний простір Болгарії та повернувся в нейтральні води. Безпілотник наближався на відстань приблизно 140 кілометрів від Криму.

Безпілотник США залетів в акваторію Чорного моря і перебував там близько 12 годин Фото: Скриншот

Зазначимо, що цього року RQ-4 Global Hawk не вперше залітає в повітряний простір над Чорним морем. 18 серпня о 04:13 безпілотник із позивним FORTE10 вилетів з авіабази Сігонелла на Сицилії й проводив розвідку над Чорним морем на відстані 120-150 км від берегів Криму.

28 серпня над південно-західною частиною акваторії Чорного моря знову було зафіксовано Global Hawk, який прямував у бік кордону РФ. Тоді росіяни підняли два винищувачі зі складу чергових сил ППО. У результаті ВПС США змінили напрямок польоту і покинули райони ведення повітряної розвідки.

Що відомо про БПЛА RQ-4 Global Hawk

RQ-4 Global Hawk — стратегічний розвідувальний БПЛА США. Може літати на висоті до 18 тисяч метрів і має дальність польоту понад 12 300 морських миль (приблизно 23 тисячі кілометрів). Завдання такого БПЛА — розкриття районів ППО і збір даних про те, як ЗС Росії реагують на бойові ситуації.

Безпілотник здатний вести спостереження вдень і вночі за допомогою оптико-електронних, інфрачервоних, радіолокаційних і радіоелектронних датчиків. За добу він може обстежити територію площею до 100 тис. кв. км, літаючи зі швидкістю до 575 км/год, а загальна тривалість роботи апарата без посадки становить 30 год.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року США запустили над Чорним морем дрон RQ-4 Global Hawk після інциденту з MQ-9. Дрон злетів з авіабази "Сігонелла" в Італії і кілька годин кружляв у повітряному просторі Румунії, а потім попрямував в акваторію Чорного моря. Він летів у бік Росії, тримаючись ближче до берегів Туреччини.

А 14 березня ЗМІ писали про те, що безпілотник RQ-4 Global Hawk з'явився над Сінгапуром. Це був перший оперативний політ безпілотника такого класу з військовим завданням за минулі два роки.