Замінює генератор: бійці НГУ отримали поліпшену зарядну станцію для дронів і зв'язку

За допомогою станції на 2 КВт бійці Сил оборони можуть заряджати техніку прямо в польових умовах. Військові допомогли розробникам усунути недоліки минулих версій.

Українські військові отримали поліпшені зарядні станції, які на фронті здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах. Про це йдеться в дописі, опублікованому на сторінці Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України у Facebook.

Перші такі станції військові отримали для тестування ще влітку 2022 року від розробника — волонтера і телеведучого Бориса Захарова. Тоді портативні станції, потужністю в 10 000, 5 000 і 2 000 Ват-годин отримали бійці 5-ї Слобожанської бригади.

"Ми відчували, що ці станції були вкрай необхідні для фронту, а 5-та Слобожанська бригада підтвердила наші думки і погодилася провести тестування", — сказав Захаров.

Бійці Нацгвардії застосували акумуляторні станції в бойових умовах і виявили деякі недоліки, про які повідомили розробників. Інженери прислухалися до побажань і зауважень військових і випустили модернізовану версію зарядної станції на 2 кВт — саме їх нещодавно відправили військовим на фронт.

Які переваги є в акумуляторних станцій

вологостійкість;

протиударність;

мала вага при великій місткості;

простіше у використанні, ніж генератор;

можуть працювати понад добу безперервно;

не потребують окремого приміщення;

дають можливість зарядити телефони, радіостанції та дрони;

можуть заряджати техніку навіть в умовах лісу.

Українські військові отримали техніку, яка дає змогу заряджати телефони, рації та БПЛА навіть у природних умовах Фото: Національна Гвардія України Українські військові отримали техніку, яка дає змогу заряджати телефони, рації та БПЛА навіть у природних умовах Фото: Національна Гвардія України

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