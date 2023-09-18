Вибухнув під час огляду: росіяни невдало захопили український дрон під Воронежем (фото)

Безпілотник типу "літаюче крило" приземлили в Новоусманському районі та намагалися вивчити. Він дуже схожий на БПЛА "Рубака", нещодавно розроблений в Україні.

У неділю, 17 вересня, недалеко від Воронежа (РФ) впав, пригнічений силами протиповітряної оборони, безпілотний літальний апарат, який потім вибухнув під час огляду росіянами. Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони РФ.

За інформацією відомства, безпілотник літакового типу подавили о 9:40 неподалік Воронежа.

Водночас росмедіа SHOT опублікувало дещо іншу і доповнену подробицями інформацію про інцидент із дроном. Журналісти написали про те, що дрон сили ППО приземлили о 7:00 у Новоусманському районі, біля радгоспу "Воронезький", недалеко від автобусної зупинки. За даними ЗМІ, руйнувань, як і людських жертв, вдалося уникнути.

Також ЗМІ опублікувало перші фотографії збитого БПЛА. На них видно, що в траві лежить дрон, виконаний за схемою "літаюче крило". Зазначимо, що безпілотник, пофарбований у світло-сірий колір, загальною конструкцією, формою крил і розташуванням гвинта нагадує український далекобійний дрон-камікадзе "Рубака".

Безпілотник упав поблизу автобусної зупинки, проте люди не постраждали Фото: Shot Безпілотник упав поблизу автобусної зупинки, проте люди не постраждали Фото: Shot

А в понеділок уранці, 18 вересня, медіа SHOT написало, що безпілотний літальний апарат, запущений українцями, ніс на собі заряд і вибухнув у момент огляду його фахівцями "Росгвардії". За попередньою інформацією, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що в серпні 2023 року в Україні розробили дрон-камікадзе "Рубака", який зовні нагадує збитий у Воронезькій області безпілотник. Технічні особливості безпілотника тримають у секреті, але зовні він дуже схожий на Shahed-136, який окупанти називають "Герань". Принаймні про це свідчить його форма, наявність двигуна з пропелером і заявлена дальність польоту в 500 кілометрів. Запускається "Рубака" схожим способом — зі спеціальної стартової катапульти.

ЗМІ також писали про те, що 13 вересня БПЛА атакував хімзавод у російському Редкіно. Безпілотник атакував завод о 4:00. Він упав на території складу, яку в заводу орендує компанія "Спецпефтьпродукт" і вибухнув. Унаслідок вибуху було пошкоджено одну порожню цистерну, а також розбито вікна найближчої будівлі на території заводу.