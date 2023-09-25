Атака на аеродром у Курську: як дрони "з сюрпризом" знищують російських військових

ЗСУ застосовують безпілотники з функцією відстроченого вибуху і отруйними речовинами, запевняють пропагандисти з РФ.

Військовий аеродром "Халіно" в Курську (Росія) атакували безпілотні літальні апарати з новим механізмом дії. Про це написав, зокрема і російський пропагандист і військовий експерт Борис Рожин у своєму Telegram-каналі в неділю, 24 вересня.

"Після спроб атаки аеродрому Халіно в Курській області у нас там були загиблі. Один із дронів, що впали, виявився із "сюрпризом", — написав Рожин.

За словами російського військового експерта, подібні безпілотники українські військові вже застосовували в боях на Херсонському напрямку, де кілька збитих і посаджених за допомогою систем радіоелектронної боротьби безпілотників підривалися, коли їх знаходили і чіпали.

"Тому з дронами противника, що впали, необхідно обходитися обережно і враховувати таку практику", — резюмував Борис Рожин.

Зазначимо, що в коментарях до посту росіяни висловлюють тривогу і страх з приводу застосування ЗСУ такого виду безпілотників. Насамперед їх лякає сама можливість українських дронів пролітати великі відстані і впливати на військову техніку і живу силу одразу кількома способами. Також коментатори згадали і дрони, на які українські військові почали наносити хімікати. Здебільшого така практика застосовується щодо безпілотника, який приземлився в тилу ворога. На БПЛА спеціально наносяться речовини, які вражають шкіру і слизові, варто противнику доторкнутися до техніки.

Нагадаємо, 24 вересня під час атаки БПЛА на аеродром Халіно в Курську було ліквідовано військове керівництво авіаполку ЗС РФ. Відомо, що керівництво авіаполку та офіцери ФСБ прибули на місце інциденту для того, щоб оглянути дрон, що впав, і сфотографувати його. Однак закладений у корпус безпілотника боєприпас здетонував, тільки-но один із військових узяв його в руки.

А дещо раніше ми писали про те, що ЗСУ почали застосовувати дрони "з сюрпризом". ЗСУ стали запускати безпілотники з таймером самознищення і що наразі відомо про щонайменше два можливі випадки вибуху захоплених українських дронів.

Медіа, посилаючись на інформацію від російських саперів, інформували про те, що безпілотники, які самопідриваються, можуть бути обладнані з таймерами, які активуються після зупинки двигуна — на випадок, якщо заряд не здетонував унаслідок падіння через збій систем, роботу РЕБ або постріл ППО. Снаряд, який ніс апарат, все одно вибухає, але трохи пізніше. Така функція може бути вшита в бортову електроніку безпілотника.

Передбачається, що саме такі дрони самознищилися у Воронезькій області та в місті Льгові Курської області. Російські сапери поки що не можуть зрозуміти, що змушує дрон вибухати за годину після падіння: вмонтований у "мозок" БПЛА чип або спеціально розроблений боєприпас на борту.

У вересні 2023 року російські військові також почали скаржитися на те, що ЗСУ покривають дрони небезпечними речовинами, які викликають опіки та отруєння. Росіяни припускають, що в такий спосіб українські військові намагаються перешкодити їм розбирати або самим запускати безпілотники у зворотному напрямку. ЗМІ уточнює, що поки що на "отруйні" безпілотники поскаржилися тільки кілька російських військових, і поки відомо лише про один випадок. Однак він викликав тривогу в лавах регулярної армії РФ, тому інформацію про дрони, вкриті спеціальним складом, терміново почали доносити до підрозділів ЗС РФ.