"Гумор пілотів": дрони ЗСУ атакують окупантів вибуховими фалосами з головою Путіна

Незвичайні боєприпаси спочатку друкують на 3D-принтері, а потім наповнюють вибухівкою і прикріплюють до безпілотників-камікадзе.

Українські військові почали скидати з безпілотників на позиції російських окупантів незвичайні снаряди, виконані у вигляді фалоімітаторів із головою лідера Росії Володимира Путіна. Фотографії незвичайних "боєприпасів" розмістив глава Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі в понеділок, 2 жовтня.

На першій фотографії видно, як чоловік тримає в руках FPV-дрон. До квадрокоптера чорною липкою стрічкою примотана секс-іграшка з головою російського президента Володимира Путіна. На другому фото показано вже кілька таких "снарядів" помаранчевого і фіолетового кольорів.

"Пілоти FPV-камікадзе з гумором. Розбирайте на меми", — підписав Андрій Єрмак опубліковані фото.

Зі свого боку українське IT-медіа dev.ua написало подробиці про дрони з незвичайним корисним навантаженням. Так, стало відомо, що спочатку було розроблено модель боєприпасу, що за зовнішнім виглядом нагадує штучний статевий член, частину якого зробили у вигляді голови Володимира Путіна. Після боєприпаси незвичайної форми надрукували за допомогою 3D-принтера і наповнили вибуховою речовиною.

Фігурки спочатку надрукував 3D-принтер, а потім їх перетворили на снаряди для дронів-камікадзе, забезпечивши вибухівкою. Фото: Telegram / Андрій Єрмак

Нагадаємо, у серпні минулого року в Україні випустили кришки для соку у вигляді голови Путіна. Виріб виконано у вигляді голови президента РФ Володимира Путіна, у лобі якого зяє дірка. Розробники уточнили, що таку кришку можна використовувати тільки для пляшок із томатним соком, щоб створити ілюзію витікання крові з пробитої голови диктатора.

Також ЗМІ писали, що в Єкатеринбурзі сталася кумедна пригода з портретом Володимира Путіна. Невідомі розмістили його портрет на газовому щиті так, що з вулиці складалося враження, ніби російський президент перебуває за ґратами.