Є два варіанти: Велика Британія обирає заміну традиційним супутникам

У Міноборони країни сподіваються, що нова техніка стане дешевою альтернативою супутникам зв'язку та розвідки.

Велика Британія шукає заміну традиційним супутникам і поки що обирає між безпілотним літальним апаратом і стратостатом. Про це пише медіа Janes з посиланням на свої джерела в Міноборони країни.

Згідно з цією інформацією, Велика Британія обрала дві компанії — Sierra Nevada Corporation (SNC) і дочірню компанію Airbus AALTO — для участі у другій фазі проєкту Aether. Його мета — заміна традиційних супутників стратосферними платформами.

Відомо, що Airbus AALTO пропонує дрон Zephyr 8, а компанія Sierra Nevada Corporation робить ставку на стратостат LTA-HAPS.

Zephyr 8 від Airbus — революційний БПЛА, що має вагу всього в 60 кг, з яких 24 кг — це акумулятори. Останні під час польоту на висоті 20 км живляться від сонячних батарей на 25-метровому крилі. Водночас на останній версії дрона вага корисного навантаження обмежена 8 кг. Розрахунковий час роботи дрона становить 200-300 діб.

Стратостат LTA-HAPS від Sierra Nevada Corporation являє собою "нащадка" найстарішого засобу повітроплавання.

На другому етапі випробувань на техніку чекає тестовий політ уже 2024 року, під час якого стратостат і БПЛА мають провести в повітрі над Атлантикою і Північною Америкою щонайменше 30 діб. Як корисне навантаження їх оснастять апаратурою зв'язку і розвідки від британської компанії Landguard Systems.

"Тобто гелій або водень, дві окремі кулі, верхня — для досягнення потрібної висоти, нижня — баластний балон зі стисненим повітрям для регулювання висоти, знизу — сонячні панелі та апаратура", — пояснюють розробники техніки.

Мета цього етапу полягає в тому, щоб сформувати розуміння Міноборони того, що можна здійснити, і включатиме, серед іншого, оцінку того, чи можуть HAB залишатися на своїх місцях і чи можна спрямувати платформи в конкретні місця, що становлять інтерес.

Що відомо про проєкт Aether

Проєкт "Ефір" — це програма Міністерства оборони Великої Британії (МО), метою якої є створення безпілотного стратосферного надпостійного зв'язку та розвідки, спостереження і рекогносцировки (ISR) або станції на висотній платформі (HAPS).

Перша фаза проєкту "Ефір" стартувала у вересні 2022 року над Пейджем, штат Аризона. HAB SNC було обрано для участі, і він мав залишатися на певній висоті (60 000 футів) протягом 12 днів із певним корисним навантаженням і датчиками. Як розповів медіа один із представників проєкту, метричне корисне навантаження, надане британською компанією Voltitude і засноване на їхній технології DropSonde, використовували для вимірювання та поліпшення прогнозів погоди в стратосфері. Ці випробування відбулися на Шетландських островах, Шотландія, у лютому 2022 року.

Нагадаємо, у другій половині серпня 2022 року стало відомо, що Великобританія купить в американської компанії Sierra Nevada Corporation шпигунські повітряні кулі на суму $121 млн. Технологія привернула увагу британських військових простотою в обслуговуванні і здатністю довго літати на великій висоті.

Раніше ЗМІ писали, як США стежитиме за РФ за допомогою "розумних" повітряних куль замість супутників або літаків. Міноборони країни замовило розробку технологію штучного інтелекту, яка зможе відстежувати гіперзвукову зброю з висоти до 27 кілометрів.