Такого ще ніхто не робив: ЗСУ знищують окупантів за допомогою унікальної зброї (відео)

Експерти зазначають, що до початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну жоден важкий бомбардувальник-мультикоптер ніколи не використовувався на війні.

Українські військові за допомогою важких дронів-бомбардувальників закидають російських окупантів протитанковими мінами. Про це йдеться в матеріалі Forbes.

Для таких імпровізованих авіабомб бійці ЗСУ адаптували міну АТМ-62. Боєприпас доопрацювали для скидання з дрона: додали імпровізоване хвостове оперення і детонатор. Такі снаряди несуть зазвичай важкі гексокоптери та октокоптери місцевого виробництва, зібрані з імпортних компонентів. Двома найбільш відомими типами є "Кажан" і "Вампір", обидва з яких були презентовані в рамках ініціативи "Армія дронів", очолюваної міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.

Мінометні бомби дуже ефективні проти бронетехніки, але складніші цілі, як-от бункери та бетонні вогневі точки, вимагають чогось потужнішого, чогось, що використовує більшу частину корисного навантаження бомбардувальника для одного великого боєприпасу. І тут на допомогу приходять ТМ-62: зручний, готовий боєприпас зручного розміру, який може носити з собою Вампір або Кажан.

"Вони мають значний вибуховий ефект, тому корисні для демонстраційних робіт", — каже британський військовий історик Метью Мосс.

Він зазначає, що важкі міни, судячи з усього, використовують винятково проти статичних цілей, як-от бункери і контрольно-пропускні пункти, а мінометні міни та інші боєприпаси використовують проти транспортних засобів. Їхня перевага полягає в тому, що вони дають кілька пострілів: якщо перша бомба промахується, оператор може скорегувати позицію для наступного пострілу. Міна працює за принципом "все або нічого", але 25-фунтова міна має набагато більшу руйнівну силу, ніж 7-фунтова мінометна бомба. Почасти це пов'язано з тим, що мінометна бомба насамперед призначена для розбризкування протипіхотних осколків, тому вона здебільшого металева і містить не більше ніж 20% вибухової речовини, тоді як 80% ваги ТМ-62 становить вибухівка тротилу або гексогену.

Мосс вивчив ТМ-62, що скидаються з повітря, і зазначив, як розвивалися способи їхнього вибуху і скидання. В одному з варіантів у корпусі міни вирізається отвір, щоб детонатор ручної гранати можна було вставити безпосередньо у вибухову речовину міни. Ця міна просто скидається з лотка, підвішеного під дроном.

В іншій версії міни зображені з імпровізованим хвостовим штрафником, зробленим зі шматка труби і пластикової пляшки з водою, так що він падає прямо вниз, а поруч із хвостом розташований детонатор більшого розміру. Схоже, що він скидається через ремінну систему і є більш точним, ніж попередня версія.

Потужність ТМ-62 може зробити його небезпечним для дрона, що скидає його: масивна міна має набагато більший радіус небезпеки, ніж невелика граната. Оператори це чітко усвідомлюють, і час, витрачений мінами на потрапляння в ціль на відео бомбометання ТМ-62, дає змогу припустити, що вони скидаються з висоти в кілька десятків метрів. Це забезпечує безпеку дрона.

Експерти зазначають, що до початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну жоден важкий бомбардувальник-мультикоптер ніколи не використовувався на війні.

Що відомо про безпілотник "Вампір"

Команда інженерів SkyFall почала працювати над ударним безпілотником у червні 2022 року, вже маючи досвід у створенні розвідувальної моделі. Перші два прототипи мали непереконливий вигляд, але згодом компанія виправила недоліки, зокрема зробила корпус із легкого карбонового волокна та надійнішу систему зв'язку. Частину деталей друкують на власних 3D-принтерах, що знижує вартість виробництва. Але навіть при цьому ціна одного БПЛА починається від $10 тис.

Vampire являє собою досить великий гексакоптер, що підіймає корисне навантаження вагою до 15 кг на висоту до 400 км. Завдяки цьому він може скидати на противника різні типи боєприпасів: термобаричні, кумулятивні та осколково-фугасні, щоб ефективно вражати різні типи цілей, зокрема танки та іншу бронетехніку ЗС РФ.

Інженери оснастили Vampire тепловізором для роботи вночі. Перше покоління дронів отримало тепловізійний модуль із роздільною здатністю 320х240, що дає змогу роздивитися цілі в темряві на відстані близько 120 метрів. Гексакоптер використовує для зв'язку як радіочастоти, так і GPS, оператор керує апаратом за допомогою спеціального пульта. За автономність Vampire відповідають два акумулятори, розміщені з боків, у нижній частині розташована система скидання боєприпасів. Сам дрон досить важкий, тому його доводиться перевозити на вантажівці, зате стійки для пропелерів складаються, забезпечуючи компактність.

Характеристики дрона Vampire

дальність польоту — 10 км;

дальність зв'язку — 6 км;

висота польоту — 400 м;

швидкість — до 40 км/год із повним навантаженням, 80 км/год без навантаження;

час польоту — 37 хв без навантаження і 23 хвилини з 10 кг ваги.

Українська компанія SkyFall створила БПЛА Vampire Фото: Скриншот

Технічні характеристики дрона "Кажан"

Безпілотний гексакоптер підіймає та скидає боєприпаси вагою до 20 кг, призначені для ураження бойової техніки і живої сили ЗС РФ. Це можуть бути 82-мм і 120-мм міни, а також протитанкові міни. Система скидання дає змогу "Кажану" влаштовувати бомбардування, завдаючи ударів прямо по цілях противника, або дистанційно мінувати територію.

Попри значні розміри, "Кажан" розвиває швидкість до 120 км/год, тому по ньому досить складно влучити зі стрілецької зброї. Дрон простий в управлінні, але для ефективного обслуговування пілотам необхідні інженерні навички. БПЛА оснащений оптичною камерою денного бачення з 10-кратним збільшенням, а також камерою з тепловізором для роботи вночі.

Українські військові з дроном Кажан

Нагадаємо, у квітні в Україні випробували новий дрон-бомбардувальник, який може нести корисне навантаження, вагою в 5 кілограмів. Безпілотник призначений для знищення живої сили, техніки та позицій росіян. Він керується від першої особи завдяки двом камерам.

А на початку лютого 2023 року ЗСУ показали в дії величезний дрон-бомбардувальник. Безпілотник оснастили системою скидання, яка вміщує одразу вісім боєприпасів.