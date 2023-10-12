Засіють поля і зберуть мед: як дрони разом із бджолами допоможуть розмінувати Україну

До ініціативи серед інших партнерів долучилася військова академія Dronarium Україна, яка пишається можливістю допомогти розмінуванню України своїми безпілотниками.

Україна використовуватиме безпілотні літальні апарати для того, щоб засіяти заміновані поля. На цих ділянках території планують вирощувати трави, які бджоли запилюватимуть і вироблятимуть особливий "військовий" мед, повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Для виробництва "меду з мінних полів" залучать безпілотники, які аграрії застосовували для своїх робіт у мирний час. Вони засіють сумішшю медоносних трав сільськогосподарські угіддя, непридатні більше для використання через мінування окупантами. Наразі достеменно невідомо, які саме моделі безпілотників засіватимуть такі території.

У профільному міністерстві сподіваються, що зібраний мед стане потужним засобом комунікації щодо проблеми замінованих земель, щоб залучити до розмінування ще більше міжнародних партнерів і донорів. Передбачається, що українські дипломати братимуть мед мінних полів із собою на зустрічі та в міжнародні візити й даруватимуть його дипломатам і публічним особам у всьому світі.

"Цей проєкт дасть змогу МЗС привернути більшу увагу світу до проблеми російського замінування української землі та мобілізувати додаткові ресурси для її вирішення", — сказав очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Зазначимо, що до ініціативи "Мед мінних полів" серед інших партнерів долучилася також військова академія Dronarium Україна.

"Ми дуже схвильовані потужним меседжем, який можуть донести наші дрони. Раді бути залученими до цієї ініціативи", — йдеться на офіційній сторінці організації у Facebook.

"Мед мінних полів" — це спільний проєкт компанії Saatchi & Saatchi Ukraine, Міністерства закордонних справ України, агропромислової компанії Kernel та Академії Dronarium. Він полягатиме у використанні дронів для засіву замінованих сільськогосподарських полів медоносними травами. Нектар цих трав буде зібраний бджолами, а мед — пасічниками України. Проєкт уже отримав підтримку від ДСНС України та Спілки пасічників України.

Нагадаємо, наприкінці липня ми писали про те, що в Україні застосовують унікальні дрони Noa з Данії, які розміновують території. Вони являють собою універсальний дистанційно керований літальний апарат, оснащений шістьма нестандартними роторами Acecore збільшеного розміру.

А в травні ЗМІ розповіли історію фермера, який за допомогою дрона шукає міни на полях. За словами чоловіка, у його володінні перебуває близько 500 гектарів полів для вирощування пшениці, і обстежити всю територію вручну займе величезну кількість часу і сил ДСНС. Тому для розв'язання проблеми довелося задіяти власний дрон.