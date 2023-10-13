ЄС змусив соцмережу Маска видалити сотні акаунтів, пов'язаних із рухом ХАМАС, — ЗМІ

За інформацією Єврокомісії, власник соцмережі Х Ілон Маск та його менеджмент були попереджені про великі штрафи у разі недотримання вимог європейського цифрового закону.

Соціальна мережа Х (Twitter), що належить Ілону Маску, на вимогу Євросоюзу видалила сотню акаунтів, пов'язаних із радикальним рухом ХАМАС, а також десятки тисяч коментарів. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на лист генерального директора платформи Х Лінди Яккаріно.

Цей лист став відповіддю топменеджменту соцмережі на звернення комісара Євросоюзу з питань внутрішньої торгівлі Тьєррі Бретона, в якому він звернувся до власника Х Ілона Маска з вимогою дотримуватися закону про цифрову безпеку у зв'язку із ситуацією на Близькому Сході.

"ЄС має підстави вважати, що соціальна мережа використовується для поширення незаконного контенту і дезінформації. За порушення нового закону соцмережам загрожують великі штрафи", — попередив єврокомісар бізнесмена.

Він закликав забезпечити "швидку, точну і повну відповідь" на прохання зв'язатися з Європолом, поліцейським органом ЄС і "відповідними правоохоронними органами" протягом найближчої доби.

Лист Ілону Маску з приводу дезінформації про Ізраїль і напад ХАМАСу Фото: З відкритих джерел

Водночас Бретон наголосив, що згідно із законом про цифрову безпеку, який набув чинності 25 серпня 2023 року, соціальні мережі зобов'язані ретельно модерувати контент, який публікують. Бретон нагадав Маску, що йому необхідно мати "пропорційні та ефективні заходи щодо пом'якшення наслідків для боротьби із ризиками, що виникають через дезінформацію".

Власник Х, як пише Guardian, був попереджений єврочиновником: якщо він не виконає вимоги, йому може загрожувати штраф у розмірі 6% від його доходів від X.

У відповіді гендиректора Х вона повідомляє, що після нападу ХАМАС на Ізраїль у соцмережі було створено оперативний штаб для реагування на ситуацію.

"У Х немає місця терористичним організаціям або екстремістським групам, які використовують насильство", — йдеться в листі.

Зміни у Twitter, зроблені Маском