Бездротова зарядка для електромобілів — реальність: у яких моделях вона з'явиться (відео)
Технологія WiTricity набирає обертів і компанія вже підписала договори з BMW, Geely, Hyundai й Tesla. Незабаром приєднаються й інші виробники.
Компанія WiTricity, творець однойменної бездротової технології для зарядки електромобілів, оголосила на виставці MOVE America 2023, що її розробка скоро буде використовуватися в автомобілях Tesla, BMW, Geely, Hyundai та, можливо, інших автогігантів. Про це повідомляє портал PC Mag, журналісти якого поспілкувалися з представниками компанії на виставці.
Продукт WiTricity є альтернативою стандартному зарядному пристрою рівня 2, який зазвичай використовується вдома і на громадських парковках. Він підключається до локального джерела живлення і являє собою підлогову індукційну пластину, що нагадує велику бездротову зарядку для смартфонів. Щойно автомобіль паркується над пластиною, енергія починає надходити в акумулятор. Для зручності водія інформація про місце розташування пластини та автомобіля виводиться на дисплей.
На жаль, електромобілі, що вже вийшли з конвеєра, не можна модифікувати спеціальним модулем для бездротової зарядки — занадто дорого. Але на нових машинах уже має з'явиться відповідний датчик, вбудований в акумулятори, кажуть у WiTricity.
Майданчик для зарядки абсолютно безпечний для людей і тварин. Навіть якщо кішка пройде по майданчику в момент заряджання авто, то нічого страшного не станеться — зарядні пристрої працюють набагато нижче за радіочастоти, що є навколо нас, тож можуть проходити крізь об'єкти та людське тіло без жодної взаємодії та не заподіюючи жодної шкоди, кажуть розробники.
Щодо ціни, то, звісно, на початковому етапі подібна функція коштуватиме додаткових грошей і постачатиметься тільки разом із моделями преміумкласу. Але, як стверджують у компанії, у міру того, як бездротові зарядки для електрокарів ставатимуть популярнішими, технологія значно подешевшає, як і пристрої на її основі. Поки що розробники планують пропонувати бездротову зарядку як додаткову функцію поряд з акумуляторами збільшеної ємності або системою автопілота.
Раніше Фокус повідомляв, що була представлена бездротова платформа Quaze DSTOW для дронів. Платформу встановлюють у будь-яке зручне місце, навіть на броньовик, і вона дає змогу підживити акумулятори одразу кількох безпілотників.