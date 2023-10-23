Реєстр "Оберіг" уже працює в Україні: які дані збирають і як ТЦК перевіряють чоловіків

Система "Оберіг" містить інформацію про військовозобов'язаних, включно з персональними даними, контактною інформацією, даними про батьків, освіту, сімейний стан тощо.

Поява системи "Оберіг" дасть змогу вести військовий облік в Україні в електронному режимі. А в перспективі українці зможуть отримувати повістки онлайн. Фокус зібрав актуальну інформацію про те, як працюватиме е-реєстр.

Згідно із законопроєктом №10062, програма міститиме різну інформацію про військовозобов'язаних, включно з їхніми персональними даними та контактною інформацією. Доступ до всього цього отримають співробітники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Як пише "24 канал", за деякою інформацією, електронний реєстр військовозобов'язаних уже працює в деяких регіонах України та на фронті.

Самі громадяни України зможуть отримати доступ до системи через застосунок "Дія": вони зможуть надати свої дані в електронному вигляді та перевірити наявність інформації про себе в реєстрі. Поки що можливість отримання повісток онлайн не реалізовано, оскільки для цього необхідно внести зміни до законодавства. Однак міністр оборони Рустем Умеров планує запровадити таку можливість у майбутньому.

Електронний реєстр військовозобов'язаних в Україні: які дані до нього увійдуть

В Україні з жовтня 2023 року запрацював електронний реєстр військовозобов'язаних. Законопроєкт про його створення зареєстрували у Верховній Раді України ще 18 вересня.

Він міститиме дані про всіх громадян України чоловічої статі віком від 17 до 60 років. До нього включатимуться такі відомості:

ПІБ, дата і місце народження, стать, громадянство;

місце проживання та перебування;

сімейний стан, наявність дітей;

освіта, професія, місце роботи;

стан здоров'я;

службові дані, зокрема про результати проходження ВЛК, відомості про участь у бойових діях, отримання бойових поранень;

військово-облікова спеціальність;

інформація про батьків;

дані про освіту;

інформація про закордонний паспорт;

відомості про дату і мету виїзду за кордон та дату повернення;

дані про наявність або відсутність судимостей, дані про притягнення до адміністративної відповідальності;

відомості про відкриті виконавчі провадження.

Електронні картки та інформація в них про кожну людину зберігатиметься протягом усього її життя. Видалення даних про особу відбувається тоді, коли минає 105 років з дати її народження.

З яких джерел братимуть інформацію для реєстру "Оберіг"

Джерелами інформації про військовозобов'язаних чоловіків і жінок в Україні слугуватимуть:

РАЦС;

Міграційна служба;

Податкова інспекція;

Держприкордонслужба;

Міністерство освіти і науки;

Міністерство охорони здоров'я;

Пенсійний фонд України (дані щодо інвалідності);

Офіс Генерального прокурора;

Державна судова адміністрація;

Національна поліція;

Міністерство внутрішніх справ;

Міністерство юстиції;

Міністерство соціальної політики (дані про ветеранів);

Міністерство водного транспорту і судноплавства;

Міністерство цивільної авіації;

інші державні органи-держателі, інформаційно-комунікаційні системи, реєстри, бази (банки) даних.

Які переваги дасть реєстр:

дасть змогу уникнути бюрократичних і корупційних процесів;

дасть змогу швидше ідентифікувати осіб, які переховуються від військкоматів;

покращить взаємодію різних державних органів у процесі надання статусу учасника бойових дій;

спростить процедуру отримання статусу учасника бойових дій для осіб з інвалідністю, а також отримання пільг для тих, чиї рідні загинули в боях.

Нагадаємо, на початку жовтня в ТЦК розповіли, для чого формують загальну базу військовозобов'язаних. Запровадження єдиної бази зробить доступним оформлення пільг для ветеранів, а також спростить проходження ВЛК.

Раніше Фокус писав, до яких даних військовозобов'язаних з держреєстрів ТЦК отримають доступ. Таке удосконалення обміну інформацією між відомствами поліпшить і спростить процес мобілізації в Україні. Призовники зі свого боку будуть позбавлені необхідності ходити до військкомату для оновлення персональних даних.